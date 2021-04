Primer sondeo tras el debate: Ayuso continúa subiendo, Iglesias baja y Cs se mantiene en el 5%

El debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid celebrado este miércoles ya tiene su eco en las encuestas: Isabel Díaz Ayuso continúa subiendo, Pablo Iglesias sigue con su tendencia a la baja y sólo está ya un escaño por encima de Ciudadanos. Así se desprende del último tracking semanal confeccionado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el primero que incluye el efecto debate.

El líder de Unidas Podemos, que buscó la confrontación con la presidenta durante la velada, lograría hoy un 6,8% de los votos, o lo que es lo mismo, 8 escaños. La cifra está muy por debajo de la que auguraban las primeras encuestas cuando se postuló como presidenciable (entonces cosechaba 15 escaños).

De este modo, Iglesias sólo lograría un escaño más que Ciudadanos (7), que se mantendría todavía por encima del umbral del 5% que delimita si un partido tiene o no representación en la Asamblea. Justo en el filo.

La gran ganadora del debate según los lectores de EL ESPAÑOL, Ayuso, continúa in crescendo y ya logra los 56 escaños, su máxima cota desde que se publican sondeos semanales.

Así las cosas, Ayuso podría revalidar la presidencia cómodamente, bien sea en solitario con Vox (juntos suman 71 escaños) o en un tripartito con Cs (78). Por otro lado, la izquierda (PSOE, Más Madrid y Podemos) sólo lograría obtener 58 diputados. Un escenario muy diferente al que plantea el CIS de Tezanos, que proyecta una victoria del bloque de izquierdas.

Transferencia de voto

Una semana más, la encuesta de SocioMétrica muestra la transferencia de voto entre los distintos partidos. Y lo más llamativo sigue siendo el éxodo que se produce desde Ciudadanos al PP: un 50,8% de quienes votaron al partido liberal en 2019 emigraría hoy al partido que lidera Ayuso. Una cifra superior, incluso, al 49,7% de la semana pasada.

Con todo, la candidatura de Edmundo Bal y su desempeño en el debate estarían sentando bien a la formación naranja, que retiene al 19,3% de sus electores de las pasadas autonómicas. Una cifra pobre, pero que es superior al 15,6% de hace tan sólo 22 días. Así, la campaña de Bal estaría logrando contener la hemorragia provocada por la moción de censura en Murcia.

Ayuso sumaría, además de la mitad de los votantes de Cs, al 23,2% del electorado de Vox, al 6,1% del socialista y -llamativo- al 5,2% del de Más Madrid.

También se producirían movimientos destacados en el seno de la izquierda, con trasvases de voto importantes entre PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El 26,2% de quienes votaron a la formación morada optaría hoy por Mónica García. Un 10,7% del electorado de Más Madrid realizarían el tránsito inverso.

El partido liderado por Pablo Iglesias retendría al 57,1% de sus votantes de hace dos años, siendo el segundo que más pierde, tras Ciudadanos. Esta sangría tendría como principal beneficiada a García y, en muy menor medida, a Gabilondo (3,3%). El 11,2% de los otrora morados se abstendría.

Además, queda de nuevo patente la fidelidad del electorado de la derecha. Y es que el 85% de quienes votaron al Partido Popular en 2019 repetirán su papeleta, una cifra que se rebaja al 73,5% en el caso de Vox.

En la izquierda, el partido con un electorado más leal es el PSOE (66%), seguido de cerca por Más Madrid (64,3%) y Podemos (57,1%)

Ayuso aprueba

Isabel Díaz Ayuso es la única candidata que aprueba de los seis que se postulan a presidir la Comunidad de Madrid. La dirigente popular obtiene una calificación media de 5,3, cuatro encimas por encima de su inmediata perseguidora.

Con respecto a la valoración de líderes que viene publicando EL ESPAÑOL, llama la atención cómo Mónica García (Más Madrid) sigue cosechando una valoración al alza y ya roza el aprobado (4,9). Hace un mes, los madrileños le otorgaban un 3,9. De este modo, mejora en consideración a Ángel Gabilondo (4,1).

Completan el ranking Edmundo Bal (Cs) y Rocío Monasterio (Vox), con un 3,7. En último lugar, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), que sólo obtiene un 1,9.

Ficha técnica



Traking de 500 encuestas semanales con base de cálculo últimas 1.500, tipo CAWI, proporcionales a los censos municipales de la CAM, gestionadas a través de Gandia Integra (c). La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al ser muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia de la ponderación por interacción, que es del 98% (Error=2%) en algoritmo Barbwin. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.