El ‘efecto Vallecas’ sólo añade un escaño a Vox mientras Pablo Iglesias sigue cuesta abajo

El mitin de Vallecas ha traído más ruido que nueces, más escándalo que repercusiones electorales. Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que recoge la intención de voto de los madrileños para las elecciones del próximo 4 de mayo, Vox ha ganado sólo un escaño en la última semana.

La formación liderada en Madrid por Rocío Monasterio pasa a obtener un 11,1% en intención de voto, que se traduciría en 15 escaños, uno más de los que tenía hace siete días. Se desvanece así la tesis de quienes sostenían que la irrupción de la violencia de la extrema izquierda en precampaña provocaría un auge significativo de Vox. No ha habido efecto Vallecas.

El tracking de este jueves muestra también la inercia negativa de Podemos: Pablo Iglesias ha caído 4 puntos en sólo un mes, cuando anunció su salida de la vicepresidencia del Gobierno para tratar de impulsar la candidatura madrileña.

El efecto Iglesias se ha diluido por completo. Cuando el líder de Unidas Podemos dio e paso de postularse como candidato a presidir la Comunidad de Madrid, las encuestas le auguraban un 11% de los apoyos y 15 escaños. Hoy obtendría el 7% de los votos y 11 diputados.

De prolongarse esta tendencia negativa, cuesta abajo, podría incluso peligrar la entrada de los morados en la Asamblea, dado que la legislación electoral madrileña exige obtener al menos un 5% del voto para obtener representación.

Pocas novedades en el resto de formaciones en relación al tracking de la semana pasada, pero con un par de tendencias que conviene resaltar. El Partido Popular obtendría 55 escaños, uno más que entonces, y sube ocho décimas en intención de voto: del 38,8% pasa al 39,6%.

De este modo, Isabel Díaz Ayuso sería la clara ganadora de los comicios, muy por delante del PSOE de Ángel Gabilondo, que se mantiene en escaños (32) pero pierde dos décimas en intención de voto (del 23,3% retrocede al 23,1%).

Más Madrid pierde un escaño y se quedaría con 18. Por último, Ciudadanos sigue resistiendo en una zona muy peligrosa, pero mejora tres décimas, y se queda en un 5,4% que le otorgaría siete diputados.

Así las cosas, un hipotético bloque del centro-derecha conformado por PP, Vox y Ciudadanos superaría holgadamente la mayoría absoluta (77 escaños). Pero en el hipotético caso de que los liberales no alcanzaran el umbral del 5%, Ayuso también tendría asegurada la investidura (sumaría 74 diputados con Vox). La izquierda no podría, en ningún caso, conformar una mayoría alternativa.

Transferencia de voto

Una semana más, la encuesta de SocioMétrica muestra la transferencia de voto entre los distintos partidos. Y lo más llamativo sigue siendo el éxodo que se produce desde Ciudadanos al PP: un 49,7% de quienes votaron al partido liberal en 2019 emigraría hoy al partido que lidera Ayuso. Una cifra superior, incluso, al 41,7% de la semana pasada.

La candidatura de Edmundo Bal estaría sentando bien a la formación naranja, que retiene al 23,9% de sus electores de las pasadas autonómicas. Una cifra pobre, pero que es superior al 15,6% de hace tan sólo 14 días. La campaña de Bal estaría logrando contener la hemorragia provocada por la moción de censura en Murcia.

Ayuso sumaría, además de casi la mitad de los votantes de Cs, al 13,5% del electorado de Vox, al 6,9% del socialista y -llamativo- al 9,1% del de Más Madrid. Así lograría alcanzar los 55 escaños y ganar holgadamente las elecciones.

matriz-transferencia-votos-14-abril

También se producirían movimientos destacados en el seno de la izquierda, con trasvases de votos importantes entre PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El 23,1% de quienes votaron a la formación morada optaría hoy por Mónica García. Un 15,4% del electorado de Más Madrid realizarían el tránsito inverso.

El partido liderado por Pablo Iglesias retendría al 53,6% de sus votantes de hace dos años, siendo el segundo que más pierde, tras Ciudadanos. Esta sangría tendría como principal beneficiada a García y, en muy menor medida, a Gabilondo (4,4%). El 16,6% de los otrora morados se abstendría.

Además, queda de nuevo patente la fidelidad del electorado de la derecha. Y es que el 87,1% de quienes votaron al Partido Popular en 2019 repetirán su papeleta, una cifra que se rebaja al 81,1% en el caso de Vox.

Por parte de la izquierda, el partido con un electorado más leal es el PSOE (64,9%), seguido de cerca por Más Madrid (63,2%) y Podemos (53,6%).

Ayuso aprueba

Isabel Díaz Ayuso es la única candidata que aprueba de los seis que se postulan a presidir la Comunidad de Madrid. La dirigente popular obtiene una calificación media de 5,1.

Con respecto a la valoración de líderes que viene publicando EL ESPAÑOL, llama la atención cómo Mónica García (Más Madrid) sigue cosechando una valoración al alza y ya roza el aprobado (4,7). Hace un mes, los madrileños le otorgaban un 3,8. De este modo, mejora en consideración a Ángel Gabilondo (4,4).

Completan el ranking Edmundo Bal (Cs) y Rocío Monasterio (Vox), con un 3,7 y un 3,6, respectivamente. En último lugar, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), que sólo obtiene un 2.

Ficha técnica



Traking de 500 encuestas semanales con base de cálculo últimas 1.500, tipo CAWI, proporcionales a los censos municipales de la CAM, gestionadas a través de Gandia Integra (c). La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al ser muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia de la ponderación por interacción, que es del 98% (Error=2%) en algoritmo Barbwin. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.