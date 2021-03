El Gobierno, dispuesto a vacunarse con Astrazeneca "para dar confianza a la población" en la vacuna

La ministra portavoz se ofreció incluso a sí misma: "Aquí tienen mi brazo". Por primera vez, María Jesús Montero evitó el "no" categórico utilizado hasta ahora por todos los miembros del Gobierno cuando se les preguntaba si no deberían vacunarse "para dar ejemplo". La desconfianza creciente en el medicamento de AstaZeneca, suspendido desde hace 10 días y cuya utilización no se retomará hasta este miércoles, ha cambiado la disposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Del "nos vacunaremos cuando toque" ha pasado a "si los expertos lo ven conveniente para dar mayor confianza a la población, estaremos encantados".

Lo cierto es que el Consejo de Ministros analizó, como cada martes, las cifras de incidencia acumulada de la pandemia de Covid. Y el Gobierno se mostró preocupado, en palabras de la portavoz, por el "ligero repunte" que se advierte en "algunos territorios". Por eso, Montero insistió en que "es necesario anticiparse" e incluso sugirió que el Consejo Interterritorial de Sanidad, este miércoles, "puede aprobar nuevas medidas" para "evitar la mayor propagación del virus".

Aun así, el Ejecutivo no fue capaz de contestar a la demanda de "coherencia" llegada este lunes desde la Comisión Europea. Las instituciones de la UE no comprenden que en España no se pueda viajar de un territorio a otro y, sin embargo, haya libertad de entrada para ciudadanos extranjeros. Es más, este martes, el Gobierno ha levantado las restricciones a los vuelos y barcos procedentes de Reno Unido a partir del próximo 30 de marzo... coincidiendo con la campaña de Semana Santa.

"Es que la respuesta no es binaria", alegó Montero ante la cuarta pregunta sobre el mismo asunto. "Ante los países europeos, ofrecemos reciprocidad y, en España, las competencias están transferidas a los presidentes autonómicos por mor del decreto de alarma... y nosotros respetamos una posición y la otra". Total, que estas vacaciones de Pascua podrán venir a disfrutar a las costas españolas alemanes, franceses, italianos... y ahora también ingleses, pero no podrán hacerlo los madrileños, por ejemplo.

Son decisiones, dijo Montero, que no están en manos del Ejecutivo. Sino delegadas a los presidentes autonómicos, la de las restricciones perimetrales, o a los expertos, la de que los ministros se vacunen antes de lo que les toca por grupo poblacional. "Yo estaré encantada" insistió la portavoz sonriendo, "pero es una decisión que deben tomar los expertos bajo su criterio. Ellos serán los que inviten a los presidentes y ministros a hacerlo si lo ven conveniente".