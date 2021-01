"Un servidor como la copa de un pino, ojalá más como él": Salvador Illa saca la cara por Fernando Simón

El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido a Fernando Simón con vehemencia una vez más. Después de abandonar el cargo y ya como candidato a las elecciones de Cataluña, Illa ha sacado la cara por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ante las críticas.

"Simón es un servidor público como la copa de un pino. Nos enfrentábamos a un virus que presentaba aspectos desconocidos, que todos los días cambiaba y a mí, la gente que acierta la quiniela los lunes no me merece ningún respeto. Simón no ha escatimado esfuerzos ni dedicación, ni horas de trabajo en ningún momento y ha hecho una labor muy decente. Ojalá hubiera más Fernando Simón", dijo, en una entrevista a Espejo Público, visiblemente molesto.

Illa sigue optimista con relación a la posibilidad de vacunar al 70% de la población antes de verano, pese a los retrasos que se están dando en las entregas de los viales. "Por eso se han comprado siete vacunas, en mucho más cantidad de la que necesitamos, que van llegando progresivamente", dijo. Sobre la compra conjunta con Europa, Illa considera que se ha tratado de "una estrategia acertada, que permite exigir de forma conjunta a las empresas el cumplimiento de los contratos". "Si no hay más incidencias de las que ya se conocen, creo que seguiremos pudiendo vacunar al 70% de la población antes del verano".

Sobre las elecciones de Cataluña, ha rechazado que se hayan "impuesto criterios políticos antes que los sanitarios". "Ni siquiera de mis adversarios más feroces sería capaz de decir algo así, no pienso que nadie anteponga los criterios electorales a los sanitarios".

Illa se ha mostrado optimista respecto a su candidatura, destacando que los catalanes "están cansados, hay una mayoría de ciudadanos que quiere pasar página, que dice basta a 10 años de decadencia, que quiere reencontrarse con Europa y parar la confrontación".