El milagro del Ingreso Mínimo Vital: así logró Iglesias que pasara de 1.033 euros al mes a 1.503

Una pareja con tres hijos ingresaría 12.396 euros al año por Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2021. Es decir, 1.033 euros al mes. Ése es el tope para las unidades de convivencia que contempla el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Pero el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidas Podemos hará que pasen ingresar, al menos, 1.503 euros al mes. Es decir, un total de 18.036 euros al año.

Y es que el pacto incluyó algo más que la ley de cuentas del Estado: dos condiciones inexcusables que estuvieron a punto de hacer descarrilarlo todo hasta que Pedro Sánchez cedió a las exigencias de Pablo Iglesias en la noche del lunes: la "limitación de precio de los alquileres" y las "mejoras en el IMV".

Y una de ellas, explicada por el propio vicepresidente en la presentación del pacto junto a Pedro Sánchez el martes por la mañana hará que esa misma "unidad de convivencia" pase convertirse en "individuos beneficiarios".

Fuera del documento

"Aún no están hechas las nuevas tablas", aceptan fuentes del Gobierno, "es posible que cambie en el proceso de enmiendas en el Congreso". Pero este periódico ha realizado el cálculo a la baja, como resultado de sumar el derecho hasta ahora reconocido con el mínimo de 5.640 euros previsto en los PGE para otro beneficiario (470 al mes).

Y es que esa "mejora" acordada es la de que "se permitirá que haya más de dos titulares del IMV en un mismo domicilio". Según admiten en Unidas Podemos, lograr esta cesión fue una "lucha durísima" entre los negociadores de una y otra parte. Hasta el punto de que Iglesias la anunció de viva voz, pero se acordó que no se hiciera constar en el documento oficial con los sellos de ambas formaciones que se repartió a la prensa [consúltelo aquí].

"Cada paso ha sido muy difícil", explica un colaborador cercano a Iglesias. "Son seis las medidas del acuerdo sobre enmiendas al decreto del IMV", aunque en el papel oficial sólo aparecen tres, "y entendemos que haya costado porque hay una gran discrepancia de concepto del instrumento entre el PSOE y nosotros". Aun así, la satisfacción es muy importante porque en Unidas Podemos se cree que por fin se podrá cumplir "el objetivo de que el IMV llegue a un millón de personas".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Moncloa

Después del desbloqueo, entre Nacho Álvarez y María Jesús Montero, en el Ejecutivo quedaron las espadas en alto, porque los socialistas conciben el Ingreso Mínimo como un derecho para las personas que llevan toda la vida en la pobreza estructural, antes de la pandemia y que puede nunca salgan de ella. Y los morados creen que debe usarse también para absorber a los afectados por la pandemia para evitar que caigan en esa pobreza estructural".

Un 40% más que el SMI

Lo cierto es que atendiendo al Anexo I del decreto 20/2020, que dio a luz el 29 de mayo el Ingreso Mínimo Vital; sumando la revalorización del 1,8% prevista en el anteproyecto de Presupuestos Generales de 2021; y añadiendo que ya no se conciba como un instrumento por "unidades de convivencia" o familias, sino individual, las cuentas no salen.

Para hacerse una idea del nuevo concepto del IMV, esos 18.036 euros anuales suponen un 40% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 13.300 al año (950 en 14 pagas).

Por eso José Luis Escrivá no comparte la idea y se rebela ante el encargo de Sánchez de trabajar estas enmiendas de la mano de Iglesias.

Es más: no comparte ninguna de las ideas sobre el IMV que el vicepresidente segundo y su equipo están difundiendo. Este viernes, consultado por este periódico sobre las intenciones del vicepresidente respondió: “Le sugiero que en cuestiones de detalles sobre el IMV nos escuchen a nosotros, al Ministerio competente, al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.

En este sentido, aseguró que “hay mucho ruido sobre este tema, mucha información no precisa. La pregunta que me hace refleja exactamente eso”, indicó el ministro, que no es la primera ocasión que tiene un encontronazo con Iglesias a cuenta del IMV.

El vicepresidente Pablo Iglesias, junto al ministro José Luis Escrivá, en una sesión de trabajo sobre el Ingreso Mínimo Vital. Efe

Cabe recordar que, en abril, la vicepresidencia de Iglesias intentó lanzar "un IMV temporal", mucho más parecido a la renta básica que anhelan en Unidas Podemos, bajo el pretexto de poner en marcha cuando antes la prestación. Por entonces, Escrivá logró frenar esta propuesta bajo el compromiso de acelerar la puesta en marcha de la medida, como así ocurrió.

La fecha de su aprobación y puesta en marcha también puso en marcha un nuevo rifirrafe entre ambos miembros del Gobierno. Un tira y afloja que a buen seguro se va a repetir en la tramitación de los cambios del IMV.

Coste

En cualquier caso, un cambio como el que propone Iglesias puede llevar a que el Ingreso Mínimo Vital y sus costes se disparen de manera descontrolada. La prestación, tal y como la ha diseñado Escrivá, busca ser un báculo y una tabla de apoyo para ayudar a los colectivos en pobreza severa. De ahí que se haya diseñado por unidades de convivencia u hogares, no por individuos.

De hecho, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé una subida de las pensiones no contributivas del 1,8%. El IMV subirá en el mismo grado, puesto que depende directamente de este tipo de prestaciones.

Por lo pronto, según los Presupuestos, el Gobierno estima gastarse casi 3.000 millones en el IMV en 2021, que debería llegar a unas 850.000 familias. ¿Con los cambios que promete Iglesias? Quién sabe. Pero seguro que Escrivá plantará batalla.