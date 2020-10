Matesanz avala el plan de Cs para coordinar las UCI: "Sería más fácil que con los trasplantes"

La cogobernanza de la que presume el Gobierno en el combate de la pandemia no parece convencer a muchos. La polémica sobre la coordinación del Estado central y las comunidades autónomas volvía esta semana al centro del debate político, justo después de que el Congreso de los Diputados aprobase seis meses de estado de alarma.

Un periodo en el que, lejos del mando único instaurado en marzo durante la primera ola, los gobiernos autónomicos van a tener y están teniendo ya mucho que decir. Hasta el punto de poder decidir si, por ejemplo, confinan perimetralmente por días, como ha decretado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid con el beneplácito de La Moncloa.

Durante el pleno parlamentario del pasado jueves, se volvieron a escuchar críticas a la ineficiencia de diecisiete respuestas en lugar de una unitaria a la crisis sanitaria. Entre todas ellas, la de Inés Arrimadas destacó por su propuesta de aplicar para las UCI un sistema similar al que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha llevado a cabo con éxito durante los últimos treinta años en nuestro país. La líder de Ciudadanos ponía como ejemplo lo ocurrido en Alemania o los Países Bajos donde, explicaba desde la tribuna, "se están derivando pacientes desde unos estados [länder o regiones] a otros".

Anticipándose a la posible respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, Arrimadas le espetaba que "usted me dirá que las competencias son de las comunidades autónomas, pero tenemos un coordinador de trasplantes a nivel nacional y por eso somos los mejores del mundo" en esa materia, concluía.

Matesanz avala el modelo

En declaraciones a El Español, el fundador y ex director de la ONT, Rafael Matesanz, avala la idea de Ciudadanos. "Es perfectamente lógico" asegura en conversación con este periódico. Para Matesanz, en el caso de las UCI sería incluso "más fácil" ya que, argumenta, "es un campo particularmente abonado, pues el 80% de los profesionales que participan en ellos tienen la misma especialidad, son intensivistas". En tono casi de lamento melancólico, afirma que "se podría haber articulado todo a través del tantas veces pedido y nunca llevado a cabo Centro Estatal de Salud".

Aunque reconoce que "las cosas no se improvisan" y que la ONT "funciona como un reloj porque lleva treinta años de bagaje", asegura que no se trata de un problema de competencias, sino de voluntad política, ya que la competencia sobre trasplantes tampoco recae en el Gobierno central. "Se podría hacer, pero no si algunas CCAA ponen trabas" admite.

Matesanz considera "ridículo" el escaso número de pacientes que en plena pandemia han sido trasladados de una autonomía a otra, en función de la disponibilidad hospitalaria de las mismas. Lamenta, además, que la salud de los ciudadanos parezca depender de "su Código Postal".

La importancia del Consejo Interterritorial

Haciendo repaso de su tarea al frente de la organización que coordina los trasplantes, y que cree posible extrapolar también a otros ámbitos sensibles como la oncología o las enfermedades raras, Matesanz subraya la importancia que supuso en su día vehicularlo todo a través del Consejo Interterritorial de Salud. "Cada comunidad autónoma nombraba a un técnico y a su vez cada hospital tenía un responsable. Se creaba así una red a tres niveles" explica, aludiendo a Sanidad, las consejerías regionales y, en última instancia, los hospitales.

Un modelo, con esos mismos tres niveles, que el fundador de la ONT, una de las joyas de la corona del sistema sanitario español, no cree ni mucho menos una utopía poder implementar de cara a planificar la actividad de las UCI a nivel nacional, liberando a los centros que estuviesen más saturados.

Matesanz se muestra muy crítico con la praxis del Consejo Interterritorial de Salud, a cuya falta de unanimidad se acogió a principios de octubre Madrid para recurrir judicialmente las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad a sus municipios. Un recurso que terminó prosperando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que llevó al Gobierno a imponer las mismas medidas para la capital de España y otros nueves municipios, pero ya bajo el paraguas del estado de alarma, decretado por primera vez para una sola comunidad autónoma.

"El problema del pleno del Consejo Interterritorial de Salud es que todo se plantea siempre en clave política, y eso dificulta las resoluciones" sentencia el responsable de uno de los indiscutibles éxitos españoles: su sistema nacional de trasplantes.