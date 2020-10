"O Vox o España": Las 20 frases más demoledoras de Casado contra Abascal

"Ha presentado una moción contra el partido que le dio trabajo. Hasta aquí hemos llegado. Es la hora de poner las cartas boca arriba", ha dicho Pablo Casado antes de iniciar un discurso extraordinariamente duro contra Vox. Un discurso que supone un giro respecto a la política precedente del PP, que ha desarbolado a un Santiago Abascal que ha reconocido su desconcierto y cuyas consecuencias son imprevisibles.

Pero esa frase ha sido sólo el aviso de lo que estaba por llegar. Estas han sido las frases más demoledoras del discurso con el que Pablo Casado ha razonado su no a la moción de censura de Vox.

1. Impostura

"Nos convocan aquí a una moción de impostura que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política en mayúsculas. Nos hacen venir a perder el tiempo en plena segunda oleada y con 200 fallecidos al día".

2. Sombra

"Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios. A los visibles y al que está en su sombra: usted, Santiago Abascal".

3. Polarización

"Decimos no a la polarización que Vox necesita. No a la España a garrotazos de trinchera, ira y miedo"... "Hay 47 millones de españoles que están hartos de la polarización que han creado".

4. Seguro de vida

"Esta moción de censura no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajado 15 años. Pero el tiro le ha salido por la culata. Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino en la Moncloa".

5. Capote

"Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. ¡Vaya capote le ha echado!".

Casado anuncia que el PP votará 'no' a la moción de Vox

6 Monosabio

"Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias".

7. Los votantes

"Los votantes de Vox no merecen pasar por radicales o extremistas, porque no lo son, ni merecen ser utilizados para salirse de la agenda que España necesita. Abascal le ofrece a la izquierda una garantía de victoria, perpetua".

8. Populismo

"Puro populismo. Cuanto peor para España, mejor para usted".

9. España

"O Vox o España".

10. Fracturas

"En el PP no somos ni furia ni ruido. No alimentamos fracturas, sino que queremos cerrarlas y unir a los españoles de nuevo. Queremos ser una sociedad abierta sin que los políticos les obliguen a hacer lo que les digan. No queremos vivir enfrentados".

11. Bannon

"Vox cabalga un ejército de trols en las redes a lomos de Bannon".

12. Mentira

"Esta moción es una mentira más de Vox para que Sánchez continúe en la Moncloa".

13. Ruptura

"Vox es parte del bloque de la ruptura, con Sánchez e Iglesias".

14. Unidad y diversidad

"Defendemos una España unida y diversa. Sánchez no la quiere unida. Usted no la quiere diversa".

15. No queremos

"No es que no nos atrevamos. No es que nos rindamos. No somos como usted porque no queremos ser como usted, así de sencillo".

16. Gustos

"No le gustamos. Entendido. A nosotros, usted tampoco".

17. Cargo

"Usted ya tenía cargo público en el PP cuando yo estaba en el colegio"... "Ataca al partido que le ha dado trabajo quince años"... "Ha cambiado de chaqueta".

18. Imán y metal

"Sánchez y usted son el imán y el metal"... "Los dos se necesitan para sobrevivir"... "Entre la nación de naciones y la España grande y libre hay un espacio".

19. Ruinas y rencores

"Ya hemos estado en un país de ruinas y rencores. Y no queremos volver"... "La izquierda llevaba 35 años deseando que hubiera un partido como Vox, y ustedes se lo han dado"...

20. Escombros

"Usted pasará y sólo habrá dejado escombros, como Sánchez"... "Usted ya es parte del problema de España. Su deriva es ya irreversible"... "Los españoles volverán a elegir reformar y volverán a elegir convivir".