Arrimadas éxige a Sánchez que combata igual la corrupción del PP que la de Podemos

En medio de los reproches entre Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez sobre el caso Kitchen o el caso Gürtel, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha instado al presidente del Gobierno a combatir por igual la presunta corrupción del PP y la de Unidas Podemos, investigado por financiación irregular.

"Señor Sánchez, ¿usted cree que su Gobierno tiene la misma firmeza para luchar contra la corrupción independientemente del partido al que afecte?", ha requerido la líder naranja.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a recurrir a la corrupción del PP y ha esquivado hablar de sus socios de Gobierno cuando ha dicho que cree necesaria una renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha puesto el énfasis en el caso Gürtel del PP, lo que ha generado murmullos en la bancada de los 'populares'.

"Este Gobierno y los partidos que forman este Gobierno han demostrado querer luchar contra la corrupción", ha añadido.

Tampoco ha explicado por qué los socialistas han bloqueado la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación del partido morado. Se ha limitado a asegurar que el compromiso de su Gobierno, del PSOE y de Unidas Podemos con la regeneración democrática "es claro, absoluto y meridiano".

"Despolitizar el CGPJ"

Arrimadas, no obstante, ha insistido en la cuestión que afecta al vicepresidente segundo del Gobierno con los frentes judciciales abiertos: ¿Qué hará si imputan a Iglesias? ¿Le va a mantener?", ha preguntado.

La líder naranja también ha pedido "despolitizar el CGPJ" como una vía para erradicar la corrupción: "La corrupción se tiene que perseguir siempre, no solo cuando afecta al de enfrente y no al de al lado. ¿Por qué no apoya despolitizar el CGPJ? Se reparten en privado los jueces que luego investigan los casos de corrupción?".

El presidente del Gobierno le ha tendido la mano para llegar a acuerdos en este ámbito. "Se puede entender Cs con el Gobierno progresista de este país", ha concluido.