Cs se abre a apoyar una sexta prórroga del estado de alarma: "Queremos ganar la batalla al virus"

Ciudadanos está abierto a apoyar una sexta prórroga del estado de alarma si el Gobierno finalmente la pide, ha dicho su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y decidirán su posición "con responsabilidad", como ha asegurado que han hecho hasta ahora.



"Queremos ganar la batalla al virus y proteger a la sociedad española no solo del virus sino también de la espeluznante crisis económica que se nos viene encima", ha defendido Bal en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva del partido.



Y solo esa, ha subrayado, será la motivación que tengan una vez que Sánchez aclare si va a pedir o no una nueva extensión del estado de alarma.

Estado de alarma asimétrico



En todo caso, ha recordado que Cs ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que les haga llegar su "plan de desescalada ordinaria" y ponga ya sobre la mesa si tiene previsto que unas comunidades autónomas salgan antes que otras del estado de alarma.



Ha insistido Bal en que el Ejecutivo debe plantear cuanto antes las reformas que quiere hacer de la de leyes ordinarias de salud, que, según Bal, están pensadas para otras situaciones menos graves que una epidemia, y si son modificaciones "sensatas" darán su respaldo, pero lo que no pueden hacer es "encubrir" el estado de alarma con estas reformas: "Hay que volver a la normalidad de verdad".



Bal ha sacado pecho de las medidas que "han arrancado" al Gobierno a cambio de su respaldo a prórrogas anteriores, como la desvinculación de los ERTE del estado de alarma o la moratoria de un mes más para el pago de determinados impuestos, y se ha mostrado satisfecho de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se enfadara "mucho mucho", con lo que queda evidente que "ERC y Cs no tienen nada que ver".



El Gobierno, ha subrayado el portavoz, "tiene que mirar al centro, moderado" y que hace políticas útiles, que se fije en Cs como un partido de Estado" y no sus socios, que siempre están exigiendo privilegios territoriales, ha señalado.