Ayuso amenaza de nuevo a Sánchez con acudir a los tribunales si sube los impuestos en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tendido la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dialogar y ha avisado de nuevo que si interviene fiscalmente a Madrid acudirá a los tribunales.

En declaraciones a los periodistas en Alcorcón, tras la carta que Ayuso ha enviado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que se replanteen esa armonización fiscal, la dirigente autonómica ha lamentado que Sánchez quiera subir impuestos "de manera indiscriminada a los ciudadanos de Madrid".

"Les pido que sean conscientes del daño que hacen con esos anuncios. La gente de Madrid trabaja mucho y ya paga muchos impuestos. Vamos a tender la mano al diálogo con el presidente del Gobierno y espero que en algún momento tienda a bien a recibirme y visitarme como hizo con el señor Torra", ha lanzado.

Necesidades de Madrid

En caso de que esto no suceda, Ayuso ha avisado que mirará "en qué instancias o en qué tribunales" puede pedir que se escuche las necesidades de Madrid porque "rompe" la autonomía en una Comunidad que está siendo "solidaria con sus obligaciones".

"Y si no acudiré a todas las instancias necesarias, reuniones con empresarios, con la sociedad civil para unirnos porque no se dan cuenta que con estas medidas que solo benefician a los independentistas. No nos podemos quedar callados. Por ahora queremos que haya diálogo y luego ya veremos; ya bajaremos los impuestos nosotros por otro lado en la Comunidad", ha concluido.