Casado: "El PP llevará a Nicolás Maduro ante la Justicia Internacional"

Pablo Casado tiene un compromiso personal con la libertad en Venezuela. Más allá de la batalla política del Partido Popular, la lucha por acabar con la narcodictadura venezolana le tensa el gesto. Este jueves, el presidente del PP ha presentado el libro Cuando se tiene un hijo, escrito por Leopoldo López Gil, padre del preso político más famoso de Latinoamérica. "El sufrimiento de Venezuela tiene millones de rostros", dijo, "pero tiene un icono en tu hijo Leopoldo López", le dijo al autor en una sesión especial del Club Siglo XXI. "Es un icono del dolor, pero también de la esperanza".

El líder de la oposición en España hizo un discurso sentido. No en vano fue su decisión personal la que hizo que don Leopoldo, el padre, sea hoy eurodiputado popular, y esté llevando la voz de la liberación frente a los regímenes tiránicos de Venezuela, Nicaragua, Cuba... Frente a Lilian Tintori, nuera del autor y esposa del reo; los exministros Margallo y Ruiz Gallardón (hoy abogado de López junto a Felipe González); la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida...

"Leopoldo eligió el camino de la lucha y desdeñó el camino del exilio para no ser prisionero de su alma", explicó Casado. "Porque un día explicó que prefería explicarles a sus hijos por qué está preso que por qué no tienen un país".

Pablo Casado, escuchando a Leopoldo López Gil. ADP

Y tras un discurso que realmente respondía a la grabación de la voz de Leopoldo López que se había reproducido previamente, vino la parte más política del presidente popular. "Venezuela es hoy una tragedia planetaria, es una injusticia, no una polémica fugaz, como dice nuestro Gobierno", sentenció Casado. "Desde aquí, yo comprometo al Partido Popular a no descansar hasta que Maduro y su cohorte no sean juzgados en la Corte Penal Internacional de La Haya".

Maletas y mentiras

Las noticias de que esa institución ya está avanzando en el nombramiento de jueces que estudien el caso las reveló el propio López Gil en una entrevista con este periódico realizada el pasado martes, día en que se cumplían los seis años de su entrega a las autoridades chavistas "por unos delitos que nunca cometió", recordó don Leopoldo en su alocución.

Leopoldo López Gil, emocionado al acabar su discurso. ADP

"El PP, además", prosiguió Casado, "redoblará sus esfuerzos por que haya más sanciones a los gerifaltes del régimen y se persiga la salida de activos que os están robando... y que a veces llegan en maletas dentro de aviones privados", prosiguió.

"Hoy la realidad nos muestra dos noticias, una buena y una mala", apuntó Casado respecto a Venezuela. "La buena es que el régimen ya sabe que antes o después caerá. La mala es que sus líderes siguen robando... pero la peor noticia, al menos para algunos aquí, es que cuando Maduro caiga, sabremos qué es lo que han hecho".

Casado anunció que el PP seguirá exigiendo responsabilidades políticas "y si ya hay un juez que ha visto indicios de delito en ese encuentro clandestino de un ministro de España y la vicepresidenta de un régimen criminal, sancionada y cuya entrada estaba prohibida en nuestro país, quizás haya que depurar responsabilidades más allá de las políticas".

Los vientos de la libertad

Porque en palabras del presidente del PP, "lo de Ábalos no lo oculta ninguna cortina de humo o campaña de mentiras". Para los populares, esa cita es sólo la punta del iceberg, porque "a los de Podemos les descubriremos sus vínculos con las dictaduras latinoamericanas, y a Sánchez le reprocharemos que ahora no reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela".

Pablo Casado abraza a Leopoldo López Gil en el Club Siglo XXI. ADP

La conclusión de Casado es que hoy el Gobierno de Pedro Sánchez "está preso del sectarismo y de la equidistancia moral". Y, lo que ya se salía del ámbito puramente venezolano de de la lucha política con el PSOE y Unidas Podemos en este campo, el líder del PP recordó que el viraje de Sánchez "está además dañando de manera insensata nuestras relaciones con Estados Unidos".



El que sí es jefe de la oposición en España, Casado, que reprochó con saña a Sánchez que así nombrara a Guaidó en la sede del Congreso de los Diputados, llamó finalmente a que "los vientos de libertad lleguen pronto a Caracas, Managua y a La Habana".