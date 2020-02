Felipe González: "Todo el mundo sabe a quién voto, pero no me siento representado"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho este jueves que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "no debería haber pasado por España", en referencia al encuentro que mantuvo con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 20 de enero. A ese respecto ha añadido: "Yo voto y todo el mundo sabe a quién voto, pero no me siento representado y no lo digo con alegría, sino con tristeza”.

Antes de participar en Zaragoza en una jornada sobre jóvenes, democracia e internet, acompañado por el presidente de Aragón, Javier Lambán, González ha recordado que ya ha mostrado su opinión sobre las relaciones entre España y Venezuela.

Lo hizo, en concreto, el pasado 24 de enero, cuando defendió a Juan Guaidó como "el único representante legitimado democráticamente" como presidente de Venezuela frente la "tiranía" de Nicolás Maduro, de cuyo Gobierno es vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien tiene prohibida la entrada en espacio Schengen por la Unión Europea.

En un breve comunicado, González respondió también al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, quien opinó que Pedro Sánchez acertaba no recibiendo a Guaidó en su visita a Madrid el pasado 25 de enero. González insistió entonces en que Guaidó es el único representante legitimado democráticamente "frente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo o de la cúpula militar".

Por su parte, Lambán ha asegurado que se atendrá y respetará la versión de los hechos que dé Ábalos.

Respecto a las diferentes versiones que el ministro ha ofrecido sobre lo que sucedió en el aeropuerto madrileño, el presidente aragonés ha señalado que todas son "complementarias" y que él "simplemente" las da "por buenas".

La Fiscalía investiga el encuentro

La Fiscalía de Madrid investiga desde hace semanas el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez a finales del mes de enero, a raíz de la denuncia presentada por el PP..

El PP presentó a finales de enero una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre el encuentro que se produjo en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero, escrito que fue remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación.

Por su parte, el Ministerio del Interior asegura que tuvo conocimiento del aterrizaje de Delcy Rodríguez a través de Exteriores. y que la comunicación tuvo lugar cuatro horas antes de que el avión tomase tierra, según han asegurado fuentes oficiales del Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Según un portavoz oficial del Departamento, Marlaska tuvo conocimiento del viaje de Delcy Rodríguez "en la noche del domingo 19 de enero". En concreto, "cuatro horas antes de su aterrizaje". La comunicación -aseveran desde el Ministerio- llegó desde Exteriores.