Guaidó se cita el sábado con la diáspora venezolana en Madrid tras el plantón de Sánchez

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, viajará finalmente este sábado a Madrid. El dirigente venezolano celebrará un acto en la Puerta del Sol a partir de las 18.00 horas.

En un primer momento, y tras las "evasivas" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para fijar un encuentro con Guaidó, su equipo llegó a plantearse excluir a España de su gira internacional.

En ese tour europeo, Guaidó se ha reunido con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, y otros mandatarios internacionales de primer nivel en el Foro de Davos. La último encuentro ha tenido lugar este jueves, cuando el líder venezolano se ha citado con la canciller alemana Angela Merkel.

Con quien no se ha visto el presidente encargado ha sido con Sánchez, que ha tenido que regresar de forma urgente a España para visitar las zonas afectadas por la borrasca Gloria. Y este sábado, cuando Guaidó esté en Madrid, el presidente tiene comprometida su presencia en la gala de los Goya, que se celebra en Málaga.

A pesar del plantón de Sánchez, Guaidó ha querido tener un gesto con la diáspora venezolana.

Polémica

La visita de Guaidó ha generado controversia dentro del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Este mismo jueves, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, calificaba a Guaidó como mero “dirigente de la oposición”, y consideraba que lo correcto es que le recibiera la ministra de Exteriores y no el líder del Ejecutivo.

Precisamente el Ministerio de Exteriores ha confirmado a este diario que Guaidó será recibido por la titular de esta cartera, Arancha González Laya, aunque aún no se ha especificado el formato y la hora exacta del encuentro. La jefa de la diplomacia española ya adelantó el lunes su disposición para reunirse con el líder venezolano: "(Estoy) perfectamente dispuesta a recibirle y a discutir sobre cómo puede España, como parte de la Unión Europea, contribuir a una solución" en Venezuela.

Apoyo a Guaidó

Fuentes de Presidencia del Gobierno han asegurado que el Ejecutivo mantiene su apoyo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que el hecho de que Sánchez no vaya a reunirse con él no supone un cambio en la línea política sobre Venezuela.



Las fuentes no han querido precisar la razón por la que Sánchez no va a recibir al líder opositor venezolano, pero han subrayado que no se trata de "cálculos" para no ofender al régimen de Nicolás Maduro.



Por ello, han asegurado que no hay que darle más importancia a "ese simbolismo" que supone que sea la ministra de Asuntos Exteriores la que pueda recibir a Guaidó y no el propio Sánchez.