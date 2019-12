Iceta pide reconocer a Cataluña como "nación sin interferencias indebidas del Estado"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado este viernes el reconocimiento de Cataluña como "nación", como un "sujeto político no independiente" al que se le tiene que respetar su "autogobierno sin interferencias indebidas del Estado" y que necesita una mejor financiación para acceder a más recursos.

"¿Qué queremos? Un autogobierno más sólido, una mejor financiación, un mejor reconocimiento", ha resumido durante la exposición de su informe de gestión, en el marco del XIV congreso del PSC, que ha arrancado este viernes en Barcelona.

El primer secretario de los socialistas catalanes, que este sábado revalidará su liderazgo, ha defendido que Cataluña no necesita más competencias, sino que se "respeten" las actuales y que se articulen mecanismos para que la comunidad pueda ser partícipe de decisiones de ámbito nacional, "a poder ser a través de un Senado federal".

"No queremos romper con el resto de España, no queremos dividir más la sociedad catalana, no queremos retroceder y tampoco nos queremos quedar donde estamos. Queremos un amplio acuerdo político en el que Cataluña sea reconocida como comunidad nacional, como nación, como un sujeto político no independiente pero sí con voluntad de ejercer su autogobierno", ha subrayado.

A ERC: "Haremos lo que haga falta"

Asimismo, Iceta ha pedido la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que los socialistas catalanes están dispuestos a todo, incluso a "morderse la lengua", para que el acuerdo entre socialistas y republicanos llegue a buen puerto.

"Haremos lo que haga falta, incluso a veces nos morderemos la lengua, pero queremos que el PSOE y, especialmente Pedro Sánchez, sepa que tiene detrás, al lado, donde sea necesario al PSC empujando en la misma dirección", ha explicado en su intervención en el 14 Congreso del PSC.