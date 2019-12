Page y Lambán estallan contra las críticas de Iceta: "El supremacismo hace estragos en Cataluña"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado a los dirigentes autonómicos Emiliano García-Page y Javier Lambán a comportarse con "respeto" aunque se puedan mantener discrepancias políticas con las negociaciones con ERC para la investidura y ha criticado su actitud, impropia para sus cargos.

Preguntado por las últimas declaraciones críticas de García-Page y Lambán en las que muestran claramente sus diferencias con los encuentros con los republicanos, Iceta ha tachado de "inoportunas" sus palabras. "No parecen propias de presidentes de una comunidad autónoma", ha afirmado.

El presidente de Castilla-La Mancha tiró de ironía para criticar las negociaciones, asegurando que no quiere "vaselina" como regalo de Reyes, dado que se puede forjar un pacto a primeros de enero. Mientras que su homólogo aragonés tachó de "indeseable" a ERC y consideró "innecesario" un pacto con los independentistas para la gobernabilidad de España.

En declaraciones en TVE, ha expresado este viernes su deseo de que se encuentre un formato para que puedan dialogar el Gobierno y la Generalitat, en el marco de las negociaciones entre PSOE y ERC para la investidura. "Creo que están pidiendo una reunión, una mesa, entre gobiernos y están discutiendo el formato de la mesa. Los gobiernos han de dialogar siempre no solo porque haya una investidura, tenemos un problema político entre manos muy relevante que va a exigir de mucho dialogo", ha defendido.

Respuesta de Lambán y Page

Ante esto, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha cargado con dureza contra Iceta, al que vincula con el "supremacismo" catalán. "Yo creía que negarnos el derecho a opinar a los demás era algo propio de los independentistas catalanes, exclusivamente suyo", ha dicho este viernes. "El supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña", se ha lamentado.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le ha contestado que ya que le pide "respeto" con los independentistas, le gustaría también que él le defendiera ante "tanto insulto y ataque" que recibe cuando defiende la igualdad y unidad de España.

Tras mostrar su respeto por su compañero en Cataluña, Page ha señalado que, seguramente, Iceta tiene en este momento toda la información que le falta a él sobre lo que está pasando pero le ha recordado que "sobre toda España hablan todos los españoles y todo el PSOE también".

"Yo no he llamado xenófobo a Torra, hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta", ha dicho tras preguntarse en alto si es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado y así poder criticar a los independentistas.

"Cuando a Iceta le dicen que no puede ir al Senado y le quitan la posibilidad de ser presiente de esta cámara entonces si vale decir que España no puede depender de los independentistas. Yo digo lo mismo que dije hace tres semanas y hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo en los próximos 30", ha subrayado el presidente.