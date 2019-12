Iceta asegura que Sánchez llamó ayer a Torra y este dice que es mentira: "Es lamentable y un engaño"

Patinazo de Miquel Iceta. El líder del PSC ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llamó este jueves a Quim Torra después de más de mes sin cogerle el teléfono. Minutos después el president de la Generalitat lo ha negado y el socialista no solo ha tenido que recular, sino que ha reconocido que lo leyó "en un teletipo".

"Lamentable. El tono y el engaño. El presidente Sánchez no me llamó ayer ni tampoco me cogió el teléfono en un momento de máxima gravedad para el país cuando le llamé. Es difícil pensar en hacer creíble una negociación que se basa en mentiras", ha escrito Torra en su perfil de Twitter.

La polémica ha ocurrido cuando Iceta era entrevistado en Catalunya Ràdio. La periodista Mònica Terribas le ha preguntado "¿cuándo fue la última vez que Pedro Sánchez ha hablado directamente con Quim Torra?", a lo que el socialista catalán ha sido contundente: "Ayer". "¿Ayer le llamó?", ha insistido la periodista. "Sí", ha confirmado el líder del PSC, que ha explicado que desconocía el contenido de la conversación aunque no la posición de Torra, que afirmó este jueves que una llamada no serviría "para nada".

Preguntado sobre la hora de la llamada, Iceta ha dicho desconocerla -"no tengo ni idea"- y ha reconocido que se enteró de la misma "por un teletipo". "Lo leí por ahí, en una declaración de Torra de que la llamada no había servido para nada", ha explicado. "¿Pero después usted luego habló con Pedro Sánchez?", pregunta Terribas. "¿Yo? No, pero yo ya me imaginaba que esto iría así", ha respondido entre risas insistiendo en que esa llamada ocurrió y que ese no debe ser "el formato" para hablar de ciertas cuestiones "de una cierta envergadura".

"Cuando estamos diciendo que queremos dialogar, lo debemos hacer de verdad. Era tan importante esa llamada que yo pensaba que ayer se habrían de abrir las aguas de los ríos, que debía de salir el sol al horizonte porque se había producido la llamada pero después, obviamente, no fue así", ha explicado Iceta. En este punto, ha reconocido que es "más optimista con la negociación en curso con ERC que con las llamadas que ya hemos visto que no sirven para nada", ha dicho criticando la actitud de Torra del que ha dicho que "no encontraría ni agua en el mar".