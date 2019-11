Pablo Casado a Sánchez: "Esto no es Burkina Faso o Yemen, ponga orden de una vez en Cataluña"

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha instado a Pedro Sánchez a "poner orden de una vez en Cataluña porque España no es Burkina Faso o Yemen" y le ha acusado de forzar las elecciones "sabiendo que iba a haber episodios violentos para ver si podía sacar un escaño más".

En un mitin en la Torre Espacio de Madrid, ha hecho a Sánchez "responsable" de lo que pueda pasar si no garantiza la "libertad" de los votantes el 10N o su "tranquilidad" en la jornada de reflexión, ante las acciones que preparan los CDR, así como la "seguridad" del rey Felipe y la princesa Leonor en su viaje mañana a Barcelona.

"Hago responsable a Pedro Sánchez si no garantiza la seguridad y libertad de los catalanes que quieran votar en la jornada electoral y de la seguridad de sus Majestades en los premios Princesa de Gerona", ha remarcado el líder de los populares.

Y lo ha considerado responsable, aparte de por su deber de hacer cumplir la ley, porque cree que ha hecho coincidir las elecciones con la sentencia del procés "porque pensaba que le interesaba que hubiese violencia esos días y aparecer con la porra envuelto en la bandera".

Sánchez lleva "cinco días encerrados"

Aunque, a Sánchez le ha ido "mal" en las encuestas y ahora no quiere "molestar" a sus posibles socios de ERC y JxCAT por si los necesita tras al 10N, según Casado, y por eso no se atreve a poner orden en Cataluña.

Casado ha criticado que Sánchez lleve "cinco días encerrado" preparando el debate a cinco que organiza este lunes la Academia de Televisión y le ha emplazado a aprovechar ese debate para contestar por qué no toma medidas ante lo que pasa en Cataluña. A su entender, debe actuar la Fiscalía, aplicar la Ley de Seguridad Nacional porque hay "mala coordinación" entre las Fuerzas de Seguridad, y enviar ya un requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, paso previo al artículo 155 de la Constitución.

Además, Casado ha descartado de plano que el PP pueda abstenerse para investir a Sánchez presidente del Gobierno y ha recordado que lo han dejado claro estos meses. "Es que no se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza. Con Sánchez ni a la vuelta de la esquina", ha afirmado, para recordar el 'no es no' que en su día utilizó el propio candidato socialista para no abstenerse con Mariano Rajoy.