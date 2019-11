Arrimadas: "A Sánchez le va a salir mal la repetición del 10-N, empieza a oler como en Andalucía"

Inés Arrimadas ha protagonizado una cto de Ciudadanos en tarragona, "cuna de la primera victoria electoral contra el nacionalismo" en las elecciones catalanas del 21-D de 2017. "Estáis de enhorabuena", ha dicho a sus simpatizantes, "porque vamos a llevar a un catalán constitucionalista como vosotros a la Moncloa, a la presidencia del Gobierno".

Según Arrimadas, "aquí huele ya como en Andalucía, que el PSOE sólo decía 'quién me va a dejar gobernar' y al final los sacamos de 40 años seguidos en la Junta... ya huele así en toda España". La portavoz de Cs ha rechazado la acusación de que el multipartidismo trae bloqueo: "El problema lo tiene Sánchez, él es el que bloquea; en las 17 autonomías hay gobiernos, y en muchas de ellas de Ciudadanos, pero donde depende de él, en la Moncloa, no ha habido manera".

Lo ha dicho este sábado en un acto de campaña en Tarragona, donde han desplegado una gran pancarta con un corazón con las banderas catalana, española y europea, y en el que también han participado la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, y el cabeza de lista de Cs al Congreso por Tarragona, Sergio del Campo.

"Te va a salir muy mal", ha reiterado Arrimadas a Sánchez, de quien ha dicho que no es solución sino bloqueo, y le ha acusado de jugar con el cansancio y el hartazgo.

Para Arrimadas, "Pedro Sánchez es bloqueo, y por eso hay una oportunidad, aunque estemos cansados y hartos", porque "quienes no se cansan nunca son los nacionalistas de adoctrinar a vuestros hijos en las escuelas", ni "los que quieren impoedir a los jóvenes ir a la universidad, ni los que roban, ni los que os insultan en TV3 mientras les pagáis el sueldo".

"Un gobierno que nos abandona"

Ataviada con la camiseta del corazón tribandera que ha hecho famosa Ciudadanos, ha apelado a los seguidores del constitucionalismo a que vayan a votar el 10-N: "Ya hemos visto lo que pasa cuando no nos quedamos en casa, que les ganamos". La número dos de los liberales ha advertido que muchos están esperando "que los moderados y reformistas, los que queremos hablar de la educación y la natalidad, nos quedemos en casa por cansancio".

"Si el Gobierno nos abandona", ha dicho, "ya sabemos cómo nos levantaremos cada mañana: preguntándonos qué carretera han cortado hoy, o qué línea de las Rodalíes, o cuál universidad será la que cierran". Arrimadas ha señalado a los socialistas como culpables de que "no se puede vivir en Barcelona, aunque ellos dicen que no pasa nada... pero ¡no nos van a echar!".

La líder de Cs ha dicho comprender el hartazgo del electorado al tener que votar por cuarta vez en cuatro años para unas generales, ha dicho, pero ha avisado de que los que nunca tiran la toalla son los nacionalistas, "no se cansan de insultar en TV3, de espiar a nuestros hijos en las escuelas, de robar utilizando la bandera".



"La incertidumbre y el miedo es lo que nos espera en Cataluña si no ponemos remedio. Este nacionalismo nos está robando horas de sueño y esperanza", ha subrayado la candidata.



Y combatirlo solo es posible con la papeleta naranja, ha subrayado, al afirmar que quien no va poner coto a los independentistas es Sánchez, contra quien ha cargado, por plantear ahora, según ella, una cesión más a los separatistas: "Quiere darle la justicia a Torra, la patita que le falta para que el próximo golpe de Estado sea exitoso".