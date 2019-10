Monedero tras la dimisión de Serra: "Los cadáveres de Errejón crecen. Lo suyo es ambición personal"

La dimisión de Clara Serra por "desacuerdos" con la gestión de Íñigo Errejón no es más que el fruto de la "ambición personal" del líder de Más País. Así lo cree Juan Carlos Monedero, que afirma que "no puede ser que una mujer como Clara se pierda" a pesar de que el fundador de Unidas Podemos no esté de acuerdo "con el feminismo que ella representaba".

Monedero ha sido especialmente duro con su excompañero de partido al asegurar en Telecinco que "los cadáveres de Errejón van creciendo" y que "le da igual el programa". "No hay nada en Más País que no sea apuntalar su ambición personal y dividir a la izquierda", ha continuado para dejar claro que el movimiento de Errejón de presentarse a las elecciones generales no es más que la demostración de que "nunca aceptó su derrota en Vistalegre II".

Y ha ido a más, ya que acusa a Errejón de haber apartado a Clara Serra "para colocar a un amigo suyo de Aravaca" y de no tener un proyecto claro que ofrecer el 10-N. "El errejonismo no tiene conciencia obrera y proletaria. (...) Lo nuevo tiene que regenerar para no repetir errores", ha opinado Monedero, que cree que Errejón siempre ha pecado de "falta de de compromiso feminista" y de apostar por un hiperliderazgo que también ha criticado Clara Serra en su despedida.

Si bien Monedero aseguró hace unos días que no volvería a referirse a Errejón lo cierto es que ha vuelto a hacerlo. Preguntado por esto, ha explicado que "ha sido uno de mis alumnos más brillantes que he tenido y me parte el corazón lo que está haciendo".