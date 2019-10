Rivera sobre su cambio de posición hacia el PSOE: "No podemos mirar al pasado"

Albert Rivera ha justificado su cambio de posición sobre el PSOE con "la necesidad de reformas en España" y ha señalado que "no podemos seguir mirando al pasado". Tras haber pasado los últimos meses negando cualquier acuerdo con Sánchez, Rivera dice ahora que quiere "un pacto de Estado con el PSOE que saque a España del bloqueo político".

En entrevista a Onda Cero, el líder de Cs ha explicado que lo que está poniendo en cima de la mesa "no es un gobierno con Sánchez". "No hablo de sillones ni de ministerios, lo que planteo es un pacto de estado con grandes reformas".

Preguntado sobre su discurso en el Congreso de los diputados, en la sesión de investidura, en la que acusó a Sánchez de "tener una banda y un plan", Rivera justificó su cambio de posición con la decisión de "desmontar el plan de Sánchez y hacer que rectifique". "Aprovechemos esta crisis, porque ir a elecciones otra vez es una crisis, como una oportunidad de acercar Sánchez al constitucionalismo".

Rivera volvió a acusar al PSOE y al PSC de estar "de parte del separatismo", criticando la decisión del PSC de abstenerse ayer, en la moción de censura a Torra. "El PSOE se borra del constitucionalismo y creo que a muchos de los votantes del PSOE les gustaría ver a Sánchez al lado de Cs y del PP y contra el separatismo. ¿Dónde estaban Sánchez e Iceta en la grande manifestación constitucionalista del 8 de octubre, que cumple hoy un año?", preguntó.

Sobre los pactos de gobierno en las comunidades autónomas, el líder de Cs volvió a recordar que "no hay pacto con Vox, no hay un solo concejal o consejero que sea de Vox en las alcaldías y comunidades en las que gobierna Cs". Preguntado por si ese tipo de acuerdo no es el mismo que PSOE tiene con Bildu en Navarra que ha sido muy criticado por Cs, Rivera ha considerado que "no se puede hacer equidistancia entre Vox y Batasuna". "Puede que los de Vox digan muchas cosas con las que no estoy de acuerdo pero Bildu no ha condenado jamás la violencia", zanjó.