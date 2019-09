Iglesias: "El 10-N va de que Sánchez duerma tranquilo, los que se han ido querían votarle gratis"

Noticias relacionadas Desbandada en Podemos: Iglesias y Errejón libran ya una guerra abierta en 10 autonomías

Pablo Iglesias ha arrancado con gesto serio su intervención en la mañana de este sábado ante su Consejo Ciudadano Estatal, el mayor órgano de gobierno de Podemos entre Asambleas. Frente a los suyos, ha intentado hacer autocrítica de las negociaciones fallidas entre su formación confederal y el PSOE, que ha derivado en una nueva convocatoria electoral.

Para Iglesias, el 10-N se puede resumir en una premisa: "Estas elecciones van de que Sánchez pueda dormir tranquilo porque no tenga que negociar con nadie", ha resoplado Iglesias. Pero no se ha quedado ahí el líder morado. También ha hecho una referencia explícita a Más País. "Nosotros respetamos a todos los partidos, también el de Íñigo Errejón. Nuestros adversarios no son los partidos y mucho menos los partidos progresistas".

"Respetamos que personas que estuvieron con nosotros piensen que en 2016 debimos apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Cs, que no debimos construir Unidas Podemos con IU o que deberíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías a Sánchez como mal menor en el último mes".