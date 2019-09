"Amamos la Constitución": Sánchez pide a Torra que condene la violencia y reconozca su "engaño"

Pedro Sánchez ya está en campaña. Este sábado, el líder del PSOE reunió al Comité Federal del partido, el máximo órgano entre congresos. Pero si antes la mera convocatoria de este órgano desataba las especulaciones y abría la puerta a intensos debates, esta vez ha servido para visibilizar la unidad en torno a un líder que se reivindica sin alternativa.

Durante su discurso, el líder del PSOE ha hecho una defensa de su proyecto frente al "retroceso" de la derecha y aseguró que sólo su partido "cohesiona" a España, con presencia en todo el país.

Sánchez ha ensalzado la "e" de España en las siglas del PSOE para cargar a continuación contra los partidos independentistas. "El movimiento independentista tiene que reconocer algo evidente", ha dicho. "Ha fracasado, su naufragio es total. Han llevado a la sociedad catalana a una situación sin salida". "Les pido que reconozcan que engañaron a la sociedad catalana, que vuelvan a la legalidad y tiendan la mano" a la parte de Cataluña que no comparte sus postulados.

Mensajes al independentismo

Sánchez no ha perdido ocasión de referirse a los hechos de la última semana, en los que nueve personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron detenidos. Siete están en prisión provisional, acusados de terrorismo, varios han reconocido que preparaban sabotajes y hay informaciones que vinculan a alguno de ellos directamente con el president de la Generalitat, Quim Torra, uno de los que ha considerado toda la operación como un montaje del Estado contra Cataluña.

"Su error ha sido total, su naufragio ha sido absoluto pero aún están a tiempo de evitar mayores errores", ha dicho Sánchez sin citar a ningún líder en concreto. "Pido desde aquí que condenen cualquier tipo de violencia que venga de algún grupúsculo del movimiento independentista", ha dicho.

Sánchez ha defendido la ley y el diálogo, "y además por este orden". "Si no hay ley no hay diálogo. No puede haber diálogo fuera de la ley para quebrantar, romper y retorcer la ley", ha dicho.

"Nuestro partido no distribuye certificados de constitucionalidad, pero está identificado en lo más hondo con los valores de la Constitución, que nos abriga y nos ampara. Amamos la Constitución y por eso no pretendemos privatizarla ni apropiárnosla. Queremos compartirla con todos y con todas. Vamos a defender nuestra Constitución democrática sin vacilaciones", ha advertido.