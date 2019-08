El PP cree que "Vox no cabe en Catalunya Suma" y que Cs lo rechaza por "ambiciones personales"

El secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, ha considerado que Vox en Cataluña no tiene cabida en "Catalunya Suma", pese a que cosechó un diputado en las últimas generales y dado que no tiene representación en el Parlament, aunque no descarta que la pudiese tener en otras comunidades donde eventualmente se alíen Cs y PP.

"Yo creo que en Cataluña el tema Vox no encajaría exactamente como sí pueda encajar en otras partes de España. El proyecto 'Catalunya Suma' se dirige fundamentalmente a la unión del PP de Cataluña y Cs", ha concluido el secretario general de los populares.

Serrano ha reprochado a Ciudadanos que descarte la propuesta popular de concurrir en coalición a unas eventuales elecciones catalanas bajo la marca "Catalunya Suma", registrada por el PP semanas atrás.

"De momento Cs lo descarta. Da la sensación de que priman más intereses de partido y ambiciones personales que el interés general de los ciudadanos. Les invito a hacer una reflexión", ha lamentado en una entrevista de Europa Press.

Serrano ha explicado que desde el PP han mantenido de manera informal contactos con diputados naranjas "y algunos de ellos incluso lo han visto con buenos ojos", y les ha invitado a trabajar para extender esta opinión en el conjunto de Cs.

"Quizá internamente esos diputados sean los que tengan que convencer a su dirección de que el proyecto más atractivo y más interesante que se puede presentar en Cataluña por parte del centroderecha es un proyecto de suma", ha resumido Serrano.

El secretario general del PP catalán ve "Catalunya Suma" como "un proyecto ganador, un proyecto ilusionante, una alternativa al separatismo que nunca se ha planteado", y lo ha contrapuesto con el papel que Cs están haciendo en la actual legislatura en el Parlament.

"Cs ganó las elecciones y no ha hecho de alternativa, ni siquiera ha hecho de oposición", y ha asegurado que los populares no presentarían obstáculos a la hora de confeccionar la candidatura.

Serrano no define cuál debería ser la representación de cada partido en la lista, pero asegura que los populares estarían dispuestos a asumir "cuál es el papel actual del PP en Cataluña" -tienen 4 diputados en el Parlament, frente a los 36 de Cs-.

"Igual que en otras partes de España el PP está mucho más fuerte que Cs. Aquí entendemos que Cs, por lo menos de momento, tiene mayor representación que nosotros. Las cuotas no serán ningún problema", ha concluido el popular.

Presencia de independientes

El PP asegura que esta coalición no tendría por qué liderarla un popular ni tampoco alguien de Cs -afirma que esto debe abordarse en un debate posterior-, y se ha abierto a que en la candidatura participasen independientes: "¿Por qué no? Se trata de conformar una candidatura interesante".

Serrano considera que primero los dos partidos deberían hablar de ideas y definir un proyecto conjunto, para luego hablar de nombres: "No se trata de hacer una candidatura endogámica de dos partidos políticos, sino un proyecto interesante con vocación ganadora".

No es "pánico electoral"

El dirigente ha garantizado que el PP no plantea "Catalunya Suma" por miedo a seguir perdiendo representación: "No es un tema de pánico electoral", sino porque augura que la suma de los dos partidos les permitiría ganar escaños y ser una alternativa real de gobierno.

"Nosotros con nuestras propias siglas estamos convencidos de que mejoraríamos nuestra representación [en unas eventuales catalanas], como también estamos convencidos y ellos también de que Cs va empeorar su representación y además en bastantes escaños", ha concluido.