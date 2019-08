García Aguado, Hermano Mayor de los madrileños: "Quiero enseñarles a que se protejan ellos mismos"

Los jóvenes de la Comunidad de Madrid contarán con un Hermano Mayor. Así, en mayúsculas. Pedro García Aguado (1968) ha sido nombrado este martes director general de Juventud dentro del Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso. "Yo soy el primer sorprendido, nunca pensé en ser cargo en Madrid", admite en su primera entrevista tras su nombramiento, concedida a EL ESPAÑOL.

Ayuso se refuerza con un fichaje de renombre: medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, presentador de programas de televisión, escritor y conferenciante. Precisamente, este martes se encontraba en Canarias preparando su último evento con jóvenes para promover la diversión "libre de alcohol y otras drogas". En El Pinar de El Hierro (Tenerife), vivía ajeno a todo lo que estaba a punto de acontecer. Y eso que Ayuso le había avisado: "Ve calentando, que sales a jugar", le dijo la presidenta de la Comunidad una semana antes de que se oficializara su nombramiento. Aunque todo comenzó meses atrás con un tuit.

- ¿Cuándo conoció a Díaz Ayuso y de qué manera le ofreció el puesto?

- Cuando Pablo Casado le propuso como candidata a la Comunidad de Madrid, yo vi una oportunidad y me puse en contacto con ella a través de Twitter.

- ¿Recuerda qué le escribió?

- Le dije que me encantaría conocerle y plantearle lo que llevo haciendo durante 15 años, que es algo que creo que se puede implementar en la Comunidad de Madrid para ayudar a los jóvenes. Me respondió, tuvimos una reunión en Madrid y hablamos de una manera muy informal. Yo le presenté una serie de propuestas, pero nunca pensé que ese acercamiento pudiera materializarse en una dirección general de la Juventud. Yo quería ayudar, pero no quería cargos.

- ¿Y qué le respondió a sus propuestas?

- Me dijo: "Pedro, quiero que estés cerca de mí. Te tengo en mis oraciones".

Con @pgaguado pensando en la educación de los jóvenes. Tendremos buenas noticias en breve. pic.twitter.com/txHri2dGd8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 6, 2019

Pese a que la etiqueta de Hermano Mayor le va a acompañar toda su vida, Pedro García Aguado es mucho más que un referente para los jóvenes más conflictivos. Su historia de superación recuerda a la que han vivido un buen número de deportistas de élite, aunque en el caso de Aguado tuvo final feliz. Tras el éxito cosechado en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996) y Barcelona (1992), donde logró las medallas de oro y plata respectivamente, vivió una crisis personal. Cayó en las drogas pese a los éxitos cosechados. Tras rehabilitarse, triunfó en el programa Hermano Mayor, en el que ayudaba a jóvenes que se encontraban en una situación parecido a la que él mismo vivió.

"Desde que terminé Hermano Mayor me he dedicado a hacer muchas cosas relacionadas con los jóvenes: conferencias, talleres o eventos para prevenir sobre el uso de las drogas y para que sepan que la diversión no pasa por ellas", cuenta Aguado, que admite que su vida ahora "gira en torno a la juventud".

- ¿Qué hace un tipo como usted en un lugar como este? Podría seguir dando conferencias, probar algo nuevo en televisión… Pero se ha metido en política.

- Yo llevo interesado en política desde hace mucho tiempo, aunque es cierto que ya voy viendo que hay cosas que pierdes. Pierdes tranquilidad, ya no caes bien a todo el mundo... Pero yo quiero tender la mano a todos. Al final, las inquietudes de los jóvenes no entienden de ideologías.

Aguado ya había coqueteado antes con el salto a la política. Concretamente, con Ciudadanos. No en vano, en mayo de 2018, se presentó en el escenario de España Ciudadana -mismo escenario en el que Marta Sánchez reinventó el himno nacional-, convertido en uno de los apoyos mediáticos del partido liberal. "Es verdad que estuve apoyando a Rivera en una serie de actos en Barcelona. Entonces, yo creía que era el partido que más peleaba por el hecho de estar todos juntos. Me identifiqué bastante con su política", confiesa Hermano Mayor.

Pedro García Aguado, con Albert Rivera en un acto de Ciudadanos. @AlbertCastillon

Esa antigua complicidad con Ciudadanos le ayudará a la hora de entenderse con sus nuevos socios de gobierno. De hecho, admite conocer al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con quien comparte apellido y pasión por el waterpolo: "Él también fue waterpolista, pero yo soy mayor. Creo que hemos jugado poco, o nada, juntos. A lo mejor hemos jugado algún partido, pero el Aguado bueno soy yo -ríe-".

- Si hubiera una disputa entre Partido Popular y Ciudadanos, ¿Ayuso podría llamar a Hermano Mayor?

- No creo que haya disputas porque son políticos responsables. Además, yo creo que existe bastante sintonía entre los dos grupos. Espero que no toque lidiar a mí en un consejo de Gobierno...

"Todos los jóvenes valen para algo"

- Ahora tendrá que ser el Hermano Mayor de todos los jóvenes madrileños, ¿no le da vértigo?

- Claro que estoy asustado, es una responsabilidad muy grande. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero a mí me gustan las responsabilidades. Yo les he dicho hoy a mis amigos que estos son mis quintos juegos olímpicos, voy a darlo todo. Espero que todo lo que he aprendido, que todo lo que he entrenado, me valga ahora. ¿Quién se beneficiaría de ello? Yo espero que los jóvenes. Si por sectarismo algunos no quieren escucharme, allá ellos.

- ¿Qué ha aprendido de su propia experiencia y del trabajo con jóvenes conflictivos? ¿Le ayudarán esas vivencias en el desempeño de su cargo?

- He aprendido que lo importante es ayudarles para que crean en sí mismos. No todos valen para ser ingenieros, pero todos valen para algo. ¿Qué futuro va a tener un joven si no sabe para qué vale? Eso lo aprendí en Hermano Mayor. Había muchos chicos que no habían salido de su casa y que veían todo de negro porque no sabían para qué valían. Debemos alejarles de la crispación y del odio, y eso se consigue haciendo que se sientan útiles.

García Aguado habla con autoridad. No en vano, él supo renacer de sus cenizas y reescribir su destino para dar un esquinazo a la muerte. Hubo un tiempo en el que fue esclavo de las fiestas, la cocaína, la mentira, banalidad de la noche... Hasta que el suicidio de su amigo Jesús Rollán le hizo replantearse su vida por completo. "La clave no es la motivación, yo prefiero hablar de autoconocimiento: qué habilidades tengo, que puedo aportar yo con mi vida, qué objetivos me estoy marcando, a dónde quiero llegar...". Por ese camino -el autoconocimiento- discurrirá su primera medida:

- A mi me encantaría darle una vuelta a todo lo que tenga que ver con la prevención: drogas, alcohol y tecnologías. Muchas veces, las campañas de prevención no están bien planteadas porque no van al origen del problema. Yo quiero valerme de estudios, estadísticas, encuestas... Y sobre eso, hacer políticas que protejan a los jóvenes. Bueno, no. Lo de proteger puede parecer paternalista. Deben saber protegerse ellos mismos.

- ¿Qué le haría sentirse realizado como director general de Juventud?

- Ayudar a muchos jóvenes a que sepan hacia dónde van, a que se conozcan mejor.