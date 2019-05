Carrizosa secunda la estrategia de Valls de pactar con el PSC para que los 'indepes' no gobiernen

"Nosotros podemos mantener pactos con las fuerzas políticas no nacionalistas. Por lo tanto, no vetaremos pactos de Ciudadanos con fuerzas no nacionalistas". Lo aclaraba este sábado en Mataró el portavoz del partido liberal en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, al ser preguntado sobre posibles acuerdos con el PSC de cara a las municipales.

"Lo que sí haremos es evitar, en la medida de lo posible, que otras fuerzas no nacionalistas, por ocupar una silla, pacten con las fuerzas nacionalistas". Carrizosa evitaba en todo momento pronunciar las siglas del partido capitaneado por Miquel Iceta en Cataluña.

Con sus palabras, el político naranja sigue la estrategia de Manuel Valls, aspirante a primer edil por la plataforma Valls BCN 2019, para quien las municipales del 26 de mayo se plantean como un dilema entre el populismo y el independentismo frente al constitucionalismo, donde Valls no renuncia a colaborar con el PSC. El exprimer ministro francés se ha mostrado en numerosas ocasiones abierto a buscar alianzas entre "los grupos constitucionalistas", donde incluye a PP, PSOE y Cs para rehuir de las propuestas de Vox y de los separatistas.

No pactarán con Sánchez

Eso sí, a nivel nacional Carrizosa no se mostraba tan esquivo con las menciones. Ha corroborado lo que ya dijo Albert Rivera en la noche electoral del pasado domingo, despejando cualquier duda sobre reeditar el Pacto del Abrazo que alumbraron Pedro Sánchez y el líder de Cs en la legislatura fallida de 2016.

"Somos virtualmente los líderes de la oposición en el Congreso", ha sacado pecho Carrizosa, poniendo en valor los resultados cosechados en las elecciones generales, donde Ciudadanos ha mejorado su representación al pasar de 32 a 57 diputados. "Evitaremos que Sánchez mire a otro lado en los temas de Cataluña y nos opondremos a todas las subidas de impuestos", avanzaba Carrizosa. "Queremos hacer una oposición firme para evitar que Sánchez siga mintiendo y asfixie a impuestos a las familias".

"En estas elecciones vamos a ser el verdadero voto útil del constitucionalismo", anunciaba Carrizosa ya en clave electoral. Ciudadanos será "el dique contra los abusos del nacionalismo".