Iceta cambia su grito de guerra: del "Líbranos de Rajoy" al "Vuelve Mariano, quítanos al fraCasado"

Miquel Iceta, el bailón, saltó definitivamente al estrellato político nacional aquel sábado de 2016, en aquella Fiesta de la Rosa de Gavá. Si entonces Pedro Sánchez se encontraba contra las cuerdas dentro de su propio partido, enfrentado a casi todos los líderes territoriales del PSOE, cómo estará ahora de ánimo el líder del PSC, en la misma fiesta cuatro años después. Así ha sido su discurso, repleto de buen humor y con una referencia al jefe de los populares de entonces y un recadito al actual.

"Pedro, ¡mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por dios! ¡Líbranos de ellos!". Aquellas frases a voz en grito, aquel momento de extásis en plena guerra interna del PSOE -Sánchez apenas contaba con el apoyo de Iceta y de Francina Armengol, la líder balear- le dieron a Sánchez un apoyo tan necesario como el aire que hoy se ha convertido en abrumador respaldo de todo el partido.

Con 123 escaños en las elecciones del 28-A y diversas opciones de gobernabilidad ante sí, Cataluña se ha convertido en el siguiente objetivo del PSOE. Ante las acusaciones de la oposición de su connivencia con los independentistas desde la consumación de la moción de censura y en diferentes votaciones en el Parlamento desde entonces con el apoyo incluso de EH-Bildu, las municipales son el siguiente punto de inflexión del PSOE.

Iceta, en el Día de la Rosa de Gavà

Mientras Ciudadanos se abre a la vía de Manuel Valls con un pacto constitucionalista para impedir que el secesionismo vuelva a hacerse con el control del ayuntamiento de Barcelona, el discurso de Pedro Sánchez y del PSOE se mantiene firme en torno al diálogo y el propio presidente se ha encargado de decir en varias ocasiones que los nacionalistas "saben que la independencia no es posible".

Además, con un PP completamente disminuido en Cataluña el pasado 28-A (apenas ha conseguido el escaño de Cayetana Álvarez de Toledo, el PSOE está aún más crecido y siente aún más la responsabilidad. De ahí el nuevo discurso de Iceta.

"Sólo le pedimos (a Pedro Sánchez) una cosa: líbranos de Rajoy y del PP. ¡Y lo ha hecho! ¡Cumplió! ¡Cumplió!", celebró a gritos Iceta desde el atril instalado esta vez en Montmeló. "Lo que no podía imaginar es que acabaríamos echando de menos a Rajoy", prosiguió el líder del PSC para concluir con un mensaje contundente: "Vuelve Mariano, vuelve. ¡Quítanos al fracasado de delante".

"¡Gracias gracias, gracias!"

El mitin, que el PSC utilizó para presentar a la mayor parte de sus candidatos a las próximas elecciones municipales, se convirtió en una oda al líder, pues "hemos ganado por la gente que nos ha votado, pero por qué nos han votado", pues "porque el Gobierno de Pedro Sánchez estaba haciendo bien las cosas". "La derecha daba miedo y eso ha sido un error, porque a un país no se le puede gobernar desde el miedo [...] y aquí hay una persona que no se ha doblegado, que no se ha rendido, y eso a la hora de la verdad cuenta, y mucho", abundó Iceta.

"Ahora dicen que les vamos a subir los impuestos a los que ganan más de 130.000 euros al año y ellos hablan de clase media. ¡Coño! Pero si eso no lo gano ni yo que soy presidente de un grupo parlamentario. ¿Pero de quién hablan?", ha dicho en referencia a la posible subida de impuestos que el PSOE habría comunicado a la Unión Europea 48 horas después del 28-A. "Que nadie se escape de pagar lo que le corresponde. Si queremos más prosperidad necesitamos una fiscalidad justa, transparente", ha añadido.