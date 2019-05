El Supremo decidirá si Puigdemont puede presentarse a las europeas tras inhibirse el juez

El Tribunal Supremo será el órgano que decidirá sobre el recurso presentado por Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra su exclusión de la candidatura europea de JxCat y pronunciarse sobre si pueden o no presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, junto con los 9 y 21, donde han recaído recursos idénticos de los tres políticos catalanes huidos, ha resuelto elevar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo la decisión que corresponda adoptar frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que excluyó a los candidatos.

El pasado domingo y en una decisión controvertida que se adoptó por mayoría, la Junta Electoral Central (JEC) apreció que Puigdemont, Comín y Ponsatí no reúnen en la actualidad la condición de electores -indispensable para poder ser elegibles- dado que, pese a su inscripción formal en el censo electoral, "no solamente no han cumplido con la carga de notificar que no residen en sus domicilios en España, sino que tampoco han realizado el trámite inscribirse en el censo de los electores residentes-ausentes".

Según el acuerdo de la JEC, "quienes están extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la Justicia" se han colocado "voluntariamente" en una "situación de burla de otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral [estar correctamente inscritos en el censo electoral] y pretenden obtener así un beneficio [ser declarados candidatos]".

Apoyo de la Fiscalía

Sin embargo, el fiscal pidió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que estimase el recurso interpuesto al considerar que la Junta Electoral Central ha hecho "una interpretación sin base normativa suficientemente explícita que produce el efecto de restringir (de hecho, suprimir en el presente caso) el ejercicio del derecho de sufragio pasivo", lo que estima contrario a la ley electoral y al artículo 23 de la Constitución. Este precepto garantiza el derecho a acceder a cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.

Ahora, sin embargo, será la Sala Tercera del Tribunal Supremo quien tenga que decidir sobre el recurso toda vez que tanto juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, junto con los juzgados 9 y 21, donde recayeron los recursos hayan decidido elevar la decisión.