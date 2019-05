El fiscal apoya a Puigdemont y pide que se le permita ser candidato al Parlamento Europeo

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que estime el recurso interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión de la Junta Electoral Central de excluir su candidatura al Parlamento Europeo.

El fiscal considera que la JEC ha hecho "una interpretación sin base normativa suficientemente explícita que produce el efecto de restringir (de hecho, suprimir en el presente caso) el ejercicio del derecho de sufragio pasivo".

Para el fiscal, la JEC "ha creado ex novo de una causa de inelegibilidad no prevista en la ley, lo que por obvias razones resulta asimismo no solo incompatible con la ley electoral sino también con preceptos constitucionales".