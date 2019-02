Arrimadas se plantea dar el salto al Congreso y dejar el Parlament de Cataluña

Inés Arrimadas se plantea dar el salto al Congreso de los Diputados y abandonar el Parlament de Cataluña. El grueso de la Ejecutiva nacional del partido responde así cuando se le pregunta por este movimiento: "Ojalá". "La decisión es suya y de Rivera", mantienen varios miembros de su entorno en conversación con este periódico.

La formación liberal ha agendado para la semana que viene la presentación de candidatos a primarias para las próximas elecciones generales, por lo que la incógnita no tardará en desvelarse. Arrimadas, con toda probabilidad, encabezaría la lista de Barcelona.

En las últimas campañas, Arrimadas ha jugado un papel trascendental. En la sede de la calle Alcalá son conscientes de que su participación directa en la cita del 28 de abril les reportaría votos por toda España, no sólo en Cataluña. Fuentes del partido consultadas por este diario atribuyen a su portavoz en el Parlament gran parte del éxito cosechado en Andalucía.

Ciudadanos ganaría también en un sentido operativo. Hace tiempo que Rivera selló la presencia en Madrid de Arrimadas, que encarna la portavocía nacional de la Ejecutiva desde la última remodelación. Por otra parte, su nombre es sinónimo de éxito. Es la única persona en el partido que ha ganado unas elecciones en un territorio importante.

En su entorno insisten en que la decisión no está tomada. También informan de que no hay prevista ninguna reunión con la cúpula este jueves, aunque no ocultan que, lógicamente, "Inés mantiene hilo directo con Rivera y Villegas".

El lunes y el martes de la semana que viene, quienes quieran encabezar alguna circunscripción por Ciudadanos deberán oficializar su candidatura. Los naranjas sólo celebran primarias allí donde cuentan con más de cuatrocientos afiliados, como es el caso de Barcelona. Si Arrimadas no se inscribiera al proceso, la puerta no estaría del todo cerrada porque Rivera podría incluirla como número dos en la lista por Madrid; aunque quienes la conocen se inclinan por la opción catalana. La campaña directa allí estaría más justificada.