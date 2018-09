El Gobierno de Sánchez es el doble de popular que el de Rajoy pero gestiona peor Cataluña e inmigración

Tres meses después de la toma de posesión de Pedro Sánchez, los españoles ya dan a su Gobierno el doble de valoración que al último de Mariano Rajoy, según el último sondeo sobre la situación sociopolítica española de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La valoración que hacen los consultados sobre Sánchez y su equipo está dos puntos por encima de la que hicieron de Rajoy y sus ministros en el último sondeo de mayo. Mientras el Gobierno del Partido Popular obtuvo un 2,3, el equipo de Sánchez obtiene en septiembre un 4,4.

La nota que alcanza a estas alturas el Ejecutivo está por encima de la media que tuvo Rajoy desde noviembre de 2016 hasta su salida del Gobierno. Tan sólo en octubre de 2017, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución frente al desafío secesionista al Estado, los españoles valoraron a Rajoy y su equipo con un 4,6, dos décimas por encima de la valoración que dan ahora a los socialistas.

A punto de cumplir los 100 días al frente del Gobierno, Pedro Sánchez tampoco obtiene todavía el aprobado de la población. Quienes valoran su gestión como mala o muy mala alcanzan el 36%. Un 30% de los encuestados se muestra indiferente ante su Gobierno, un 27% lo valora como bueno o muy bueno y un 7% no opina.

Por áreas

A pesar del incremento de la popularidad del Gobierno socialista, no todas sus decisiones obtienen la aprobación de los españoles: creen que se ocupa mejor que lo hacían los populares de las políticas sociales, pero no de la inmigración y la crisis catalana. En cuanto a Economía, todavía no tienen una opinión clara de quién gestiona mejor.

Este verano ha estado marcado por la crisis migratoria en las costas europeas que también afecta a España. El ofrecimiento para acoger a los 106 inmigrantes del barco Aquarius en el puerto de Valencia y la gestión de los dos saltos masivos a la valla de Ceuta con ataques violentos a la Guardia Civil que vigila la frontera parece no haber convencido al país.

Mientras un 27,4% de los encuestados considera que el Gobierno de Sánchez ha gestionado mejor la inmigración que el de Rajoy, un 38,5% cree que lo ha hecho peor. Un 34% prefiere no opinar aún.

En cuanto a la situación en Cataluña, donde Quim Torra sigue llamando a la "vía imparable" hacia la independencia aunque de manera "pacífica", los españoles también creen que Rajoy se hacía cargo de ella mejor (39,6%) frente a quienes creen que lo hacía peor (29,4%). Un 31% tampoco hace una valoración clara sobre este asunto.

Donde sí creen que el país ha ganado con la gestión socialista es en los asuntos sociales, donde un 39,3% de los sondeados piensan que Sánchez hace mejor trabajo frente a un 17,5% que valoran más la gestión popular. Un 43,2% no opina aún.

Ficha técnica

Se han realizado 1,200 entrevistas a ciudadanos de 16 años o más, con derecho a voto en la totalidad de la provincias españolas, con una sobrerrepresentación de n=500 en Cataluña. Entre el 22 y el 30 de agosto de 2018. Fuente de datos mixta telefonía fija, móvil y panel online. Los datos de cada ítem son producto de una ponderación por sexo, edad, censo provincial y situación laboral. A las estimaciones de voto se le añade una postponderación basada en el recuerdo de voto. Los escaños son el punto medio de unas horquillas producto de las miles de combinaciones posibles aplicando el márgenes de error en voto a cada partido. El error teórico resultante es < +/- 3% para datos y +/- 2 diputados. El real es +/- 3 puntos por partido. Los teléfonos móviles son fruto de una generación aleatoria, los fijos una selección aleatoria de infobel © y los online de un panel propio. Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra © y SPSS © e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD.