Cambio de sillas en el Congreso: Pedro Sánchez ocupa el escaño de Zapatero y Rajoy el de Hernando

El precipitado cambio de Gobierno ha traído consigo una mudanza de escaños en el Congreso de los Diputados, que celebra este martes su primer pleno desde que el PSOE llegó a La Moncloa. Los parlamentarios son exactamente los mismos que antes de que prosperara la moción de censura, pero la mayoría van a ocupar un escaño distinto. Los exministros pasan a ser diputados rasos y los dieciocho componentes del nuevo Ejecutivo se sentarán en la bancada azul reservada para el Gobierno.

Ni un solo ministro ha sido visto a primera hora del pleno. El presidente del Gobierno tampoco ha acudido a la primera cita parlamentaria de esta nueva era en la que se pudo ver a los exministros Juan Ignacio Zoido y Fátima Báñez estrenando ya sus nuevos escaños. Pedro Sánchez, que no es diputado y no podrá votar ninguna propuesta en el Parlamento, no ocupará el sitio que quitó a Mariano Rajoy tras prosperar su moción de censura. Se sentará en el asiento azul que hay justo delante de la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que se queda con el sitio que deja la ministra de Justicia, Margarita Robles. Es el que ocupó los dos presidentes socialistas de la democracia: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.

A la derecha del presidente se sienta a su 'número dos', Carmen Calvo, y le seguirán Josep Borrell (Exteriores), Dolores Delgado (Justicia), Margarita Robles (Defensa), María Jesús Montero (Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Fomento), Isabel Celaá (Educación), Magdalena Valerio (Trabajo), María Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo), Luis Planas (Agricultura), Meritxell Batet (Política Territorial), Teresa Ribera (Transición Ecológica), Màxim Huerta (Cultura), Nadia Calviño (Economía), Carmen Montón (Educación) y Pedro Duque (Ciencia).

El PP se estrena este martes como principal grupo de la oposición y ha tenido que mover a los diputados sentados en escaños clave. El expresidente Mariano Rajoy, también ausente en el pleno, se quedará con el sillón reservado hasta ahora para su portavoz, Rafael Hernando, que se sentará entre el líder del PP y la 'número dos' del partido, María Dolores de Cospedal. El Grupo Parlamentario Popular ha reservado el escaño justo de detrás de Rajoy para la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Junto a ella, en la segunda fila de la bancada azul se sentará el 'número tres' del PP, Fernando Martínez-Maillo y los vicesecretarios que son diputados, Pablo Casado y Javier Maroto.

En esa misma fila pero justo en la otra esquina se sentarán los exministros Juan Ignacio Zoido, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá. El resto de compañeros de gabinete que también ocupan escaño estarán una fila más atrás. Detrás de Santamaría estará el exportavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que compartirá fila con los diputados Fátima Báñez, Álvaro Nadal, Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat.