PP y PSC ultiman una moción de censura para recuperar la alcaldía de Badalona

Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, ha anunciado este miércoles su disposición a apoyar una moción de censura contra la actual alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú, que convertiría en alcalde al concejal del PSC Àlex Pastor hasta las elecciones municipales del año que viene. Oficialmente, el PSC ha contestado que estudiará la oferta, aunque fuentes cercanas al partido dan por hecha una respuesta afirmativa. Se da también por supuesto el apoyo del único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badalona.

Xavier García Albiol fue el ganador de las elecciones municipales de 2015 -con el 34,21% de los votos y diez concejales- a mucha distancia del segundo partido, Guanyem Badalona en Comú, que se quedó en el 17,51% de los votos y cinco concejales. El PSC obtuvo el 14,09% de los votos y cuatro concejales. La noticia ha sido interpretada por la CUP como una consecuencia más de la aplicación del artículo 155.

Alerta! El PP, PSC i Ciutadans volen fer fora a @GuanyemBDN i l'alcaldessa Dolors Sabater @mariadolorsa de l'ajuntament de Badalona. Aquesta és la democràcia dels aliats del 155. Vergonyós! pic.twitter.com/Pv4zNZoePQ — CUP Poble Actiu AMB (@CUP_AMB) 23 de mayo de 2018

"Necesitamos un nuevo gobierno de transición para darle la vuelta a la ciudad y estamos dispuestos a convertirlo en realidad, incluso si para ello hace falta renunciar a lo que legítimamente nos toca como lista más votada en las elecciones de mayo de 2015", manifestó Albiol.

Lo que no ha explicado el dirigente del PP, a pesar de su insistencia en que el pacto no incluye "letra pequeña ni condiciones", es la segunda parte de ese generoso, casi espléndido, ofrecimiento al PSC. Y es que, según fuentes cercanas a las cúpulas de ambos partidos, el PSC se ha comprometido a no impedir la investidura de Albiol como alcalde de Badalona si la lista popular resulta ser, como parece previsible, la más votada en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

El pacto entre el PP y el PSC es relevante por varios motivos. En primer lugar, da por supuesto que García Albiol dejará de ser el líder del PP en Cataluña para volver a su feudo de Badalona. En segundo lugar, el pacto parece insinuar un acuerdo de mayor alcance entre PP, PSC y Ciudadanos para arrebatarle las máximas alcaldías posibles a los partidos separatistas y los comunes de Podemos allí donde lo permita la suma de los votos de los partidos constitucionalistas. El apoyo mutuo de Podemos a los nacionalistas, y de los nacionalistas a Podemos en 2019 se da por seguro entre las filas del PP, PSC y Ciudadanos.

Hoy he anunciado que renuncio a encabezar la moción de censura a la alcaldesa de la CUP de #Badalona. El @PPCatalunya -como exigió el PSC- daremos apoyo a su candidato para gobernar. Los 10 concejales del PP, los 3 dl PSC y el único de Cs debemos trabajar por recuperar Badalona. pic.twitter.com/90dDfIWmxy — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 23 de mayo de 2018

En tercer lugar, el pacto PP-PSC permitirá arrebatarle de inmediato a los nacionalistas una de las joyas de la corona del cinturón rojo barcelonés, esa Badalona que por peso demográfico y simbolismo político y social supone un escaparate de primer orden de cara a las elecciones municipales de 2019.

"Albiol quiere ser candidato y está dispuesto a hacer lo posible para conseguirlo, aunque en Madrid no tienen claro que él deba ser el candidato", aclaran fuentes consultadas. Y es que Albiol ha sido señalado en las plantas más nobles de Génova como el chivo expiatorio perfecto para los malos resultados del PP catalán en las elecciones del 21-D.

En este sentido, el retiro de Xavier García Albiol a su fortaleza de Badalona supondría la solución ideal para un PP que no puede permitirse abrir otro frente de batalla, el de la disputa por el liderazgo del PP catalán, en estos momentos. Menos todavía en una comunidad donde el partido corre serio peligro de caer en la irrelevancia si no logra frenar el tsunami de Ciudadanos.

La actual alcaldesa de Badalona, que gobierna con el apoyo de ERC e ICV y cuya agrupación (Guanyem Badalona en Comú) es una coalición de Podemos y la CUP, perdió el pasado 7 de mayo una moción de confianza al no lograr el apoyo del PSC a sus Presupuestos.

Pese al apoyo que Sabater ha recibido desde el establishment mediático nacionalista –Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, ha afirmado en Twitter que su gobierno ha sido "positivo" para la ciudad–, su gestión ha sido muy criticada entre el constitucionalismo por las mismas razones que lo ha sido la de Ada Colau en Barcelona: su apoyo nada disimulado al proceso separatista y su tendencia al activismo ideológico en detrimento de la labor para mejorar los problemas del día a día que tiene la ciudad.