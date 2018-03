A Ciudadanos no le convencen en absoluto las explicaciones que ha dado hasta ahora Cristina Cifuentes sobre su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha aumentado este jueves la presión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha exigido "que no se esconda, que dé la cara" y aclare lo ocurrido. Las versiones ofrecidas hasta ahora por la líder del PP madrileño son "contradictorias" y no disipan todas las dudas de que se haya producido "un posible delito de manipulación de documentos públicos" para falsificar sus notas, un extremo que de confirmarse sería "muy grave", ha avisado Rivera.

"Lo que es sorprendente es que pasan ya 30 horas desde que se publicó esa información periodística y la señora Cifuentes, que nos acostumbra a dar ruedas de prensa y a hablar continuamente, está desaparecida", ha criticado el líder de Cs desde Bruselas, donde asiste a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno liberales previa a la cumbre de la UE.