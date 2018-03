Rivera aumenta la presión sobre Cifuentes: "Que no se esconda, que dé la cara"

A Ciudadanos no le convencen en absoluto las explicaciones que ha dado hasta ahora Cristina Cifuentes sobre su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha aumentado este jueves la presión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha exigido "que no se esconda, que dé la cara" y aclare lo ocurrido. Las versiones ofrecidas hasta ahora por la líder del PP madrileño son "contradictorias" y no disipan todas las dudas de que se haya producido "un posible delito de manipulación de documentos públicos" para falsificar sus notas, un extremo que de confirmarse sería "muy grave", ha avisado Rivera.

"Lo que es sorprendente es que pasan ya 30 horas desde que se publicó esa información periodística y la señora Cifuentes, que nos acostumbra a dar ruedas de prensa y a hablar continuamente, está desaparecida", ha criticado el líder de Cs desde Bruselas, donde asiste a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno liberales previa a la cumbre de la UE.

"Las explicaciones que ayer dieron son contradictorias con las explicaciones del propio medio de comunicación (en referencia a eldiario.es, que ha destapado el caso) así que alguien está mintiendo aquí. Y hay que determinar si quien miente es la señora Cifuentes o si miente el periódico. De momento, con las explicaciones que hay encima de la mesa, no lo podemos saber", sostiene Rivera.

En concreto, el dirigente de la formación naranja ve contradictorio que Cifuentes afirme que terminó su máster en 2012, cuando se ha publicado que se matriculó para el año siguiente. También le pide explicaciones sobre su trabajo de final de máster que le garantizó el aprobado final, "ese que no existe o no se ve". Rivera ve particularmente grave que la universidad implicada "es pública y depende también de la Comunidad de Madrid".

"Hemos apoyado la investidura de la señora Cifuentes, somos los más legitimados para pedirle explicaciones, tenemos un acuerdo de investidura que tiene que cumplir y por tanto que no se esconda, que dé la cara", ha reclamado el líder de Cs. No obstante, no ha puesto ningún plazo para reconsiderar su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ha insistido reiteradamente que las aclaraciones deben llegar "en las próximas horas".

"Lo que peligra en este caso es la credibilidad de la señora Cifuentes y si ha dicho la verdad o no y sobre todo si ha utilizado su posición política para conseguir ese aprobado. Eso desde luego sería inadmisible", considera Rivera.

Los independentistas quieren dañar la imagen de España

El líder de Ciudadanos ha tachado de "espectáculo lamentable" y "gran mentira" el pleno del Parlamento de Cataluña convocado esta tarde por los independentistas para tratar de investir al parlamentario de JuntsxCat Jordi Turull como presidente de la Generalitat. Y ha acusado al presidente del Parlament, Roger Torrent, de poner la cámara "al servicio del separatismo" y convertirse en el "abogado defensor" sólo de los independentistas y no del conjunto de los diputados.

"Hoy es un día triste porque se va a utilizar el Parlament a sabiendas de que es simplemente un teatro, una gran mentira, porque seguramente en los próximos días van a acabar procesando al señor Turull". El nuevo candidato de los independentistas, ha resaltado el líder de la formación naranja, "tampoco es un candidato que vaya a respetar la Constitución, de hecho saca pecho de no respetar la Constitución y estar imputado".

"Siguen intentando alargar la agonía del procés y también dañar la imagen de España, porque están intentando utilizar a un candidato que saben que puede acabar procesado o en la cárcel, a sabiendas de que no va a continuar, simplemente para utilizar el Parlament como un lugar de espectáculo y para dañar la imagen de España en Europa", sostiene Rivera.

Ciudadanos no contempla presentar a Inés Arrimadas como candidata alternativa a la investidura porque no cuenta con apoyos suficientes. Pero pide a los partidos constitucionalistas "unión para estar juntos frente a esta nueva afrenta al orden democrático". A su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy debe mantener el artículo 155 y la intervención de Cataluña "hasta que no haya un candidato limpio, un candidato que acate y diga voy a cumplir la Constitución"