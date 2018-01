Feijóo saca la artillería contra Cs: "Puede gobernar con uno y con su contrario"

El presidente de la Xunta de Galicia ha cargado con dureza contra las incoherencias de Ciudadanos. "Puede gobernar con uno y con su contrario". En un desayuno informativo, Alberto Núñez Feijóo, describió que el partido de Albert Rivera puede "decir no al 155 y después ser el apóstol del 155" o exigir a "una senadora el PP que tiene que irse pero su portavoz en la Asamblea de Extremadura puede quedarse".

Feijóo, el único barón que gobierna con mayoría absoluta en una región donde Ciudadanos no obtuvo ni un escaño, recordó a Rivera que el Partido Popular es un partido con décadas de historia. "He visto críticas de Cs contra el PP y ahora dicen que si nosotros les criticamos", aseguró con cierta sorna. Además, el presidente autonómico también aseguró que Rivera "estará encantado de fichar a personas que militan en el PP" -no dijo nombres-. "Es evidente que fichan a más personas del PP que nosotros de Ciudadanos".

Dio su bendición a la estrategia del Gobierno en Cataluña y advirtió a Carles Puigdemont de que su única salida es entregarse a la justicia. Además, evitó entrar en el eterno debate de la sucesión porque "hablar de lo que pueda ocurrir en 2020 es una pérdida de tiempo".

Fiel a su estilo, el gallego pidió al Ejecutivo que dirige su partido una pronta respuesta al sistema de financiación y cree que no es de recibo que PNV y Cs paralicen los Presupuestos Generales del Estado. Además, defendió con ahínco el Estado autonómico y como ejemplo puso el desafío secesionista. "No es una prueba de que funcione mal, sino todo lo contrario. La causa profunda es el rechazo a la justicia territorial que promueve la España de las autonomías. No existe la esquizofrenia identitaria. Somos un país coral y es bueno que así se reconozca".

Feijóo reconoció que en el PP "acertamos y erramos como todo el mundo" y quiso circunscribir los casos de corrupción en "personas que forman parte de un partido". Además, instó a las instituciones judiciales a dictar sentencia para "saber qué es verdad y qué mentira" y poder por fin pasar página.

El barón autonómico con más apoyo ciudadano reflexionó que España vive un tiempo "que requiere una generación de políticos capaces de aparcar las siglas e interponer soluciones a todo, incluida a ellos mismos".

Además, ofreció un respaldo unánime a la decisión del Gobierno de seguir adelante con su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional la investidura de Puigdemont a pesar del informe en contra del Consejo de Estado. "Supongo que el Consejo de Estado hizo lo que tenía que hacer. El Gobierno también. Y ahora tenemos que celebrar el resultado de las medidas del TC".