Arrimadas anuncia que recurrirá a la Mesa del Parlament la nominación de Puigdemont

Inés Arrimadas ha anunciado que Ciudadanos presentará una "reconsideración" a la Mesa del Parlament contra la nominación de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha lamentado este lunes la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha dicho que lo único que puede ofrecer Puigdemont es un "show mediático".

"No podemos permitir que una persona huida de la justicia, que no ha dado la cara ante los jueces y que se ha presentado a las elecciones con las siglas de Convergéncia, condenada hace unos días, sea el presidente de todos los catalanes", ha dicho Arrimadas en rueda de prensa en Madrid. "Puigdemont no puede ofrecer otra cosa que no sea un show mediático. Su tiempo ha pasado y no aporta nada nuevo".

Arrimadas ha criticado a Torrent, al que ha pedido que sea el presidente de todos los diputados y no sólo de los separatistas. "Torrent no tiene que ser el emisario, ni el abogado, ni el representante del señor Puigdemont", ha señalado. "Mal empieza su presidencia si propone a un huido de la justicia y se gasta el dinero de los catalanes en ir a verlo", ha añadido.