El alcalde de Letur (PSOE) denuncia que la Confederación Hidrográfica del Segura "no envió" una alerta por la DANA

El alcalde de Letur, Sergio Marín, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) porque desde el Ayuntamiento no obtuvieron ningún aviso que les preparase para la DANA que estaba a punto de asolar esta localidad: "No recibimos ningún tipo de alerta, ni vía telefónica, ni por correo electrónico. Además, no teníamos alerta roja", según ha declarado a La 7 Región de Murcia.

Letur es un municipio de la provincia de Albacete, situado en la frontera con la Región de Murcia, y también sufrió el pasado 29 de octubre los efectos de la DANA: la peor riada del siglo arrasó esta localidad de menos de 1.000 habitantes. De hecho, entre los seis fallecidos que se registraron había varias víctimas mortales que eran naturales de las localidades murcianas de Archena y Molina de Segura.

Tal y como ha expresado el primer edil a 7 Noticias de la televisión autonómica, estos efectos fueron completamente inesperados. "Tanto el día de antes como esa misma mañana de la DANA solo cayeron 35 litros por metro cuadrado en el municipio", según ha precisado Sergio Marín Sánchez, regidor del PSOE desde el año 2019 y graduado en Derecho por la Universidad de Murcia.

La DANA también causó destrozos en decenas de viviendas. La devastadora riada se produjo por la crecida del arroyo Letur, que arrasó la parte antigua del pueblo. En esta zona de Albacete, se registraron 230 litros por metro cuadrado -según la AEMET-.

El regidor socialista no es el primero en lanzar este tipo de protestas y quejas de la gestión que hizo la CHS de la DANA. Desde la Plataforma en Defensa de las Fuentes de los ríos Segura y Mundo no tienen dudas de que esta catástrofe se podría haber evitado: "No es ni mucho menos la primera vez que ocurre, y la zona ha sido estudiada a efectos del riesgo de inundación. El problema de diseño del canal, puente y calles es bien conocido, pero no se ha solucionado en décadas".

Para reponer los daños, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, dio a finales de noviembre luz verde a los trabajos de emergencia para recuperar los daños sobre el municipio manchego. Una intervención que se ha estimado en un presupuesto de 1.976.000 euros.

Las actuaciones estarán centradas en trabajos de retirada de arrastres y reparación del encauzamiento del arroyo de Letur, la restitución de los caminos de servicio y motas del arroyo, la retirada de arrastres y reconstrucción del muro de la rambla de la Dehesa.

Concierto benéfico

Por otro lado, al igual que en la provincia de Valencia, mientras el pueblo se esfuerza por reponerse de los daños sufridos, surgen iniciativas benéficas para recaudar fondos de cara a echar una mano para recuperar esta turística localidad.

Así, el próximo 26 de diciembre tendrá lugar el festival solidario 'Ayuda a Letur', cuyo cartel está encabezado por Rozalén. Al elenco de este espectáculo se sumarán otras caras conocidas, entre las que se encuentran la cantante Nena Daconte, el humorista Raúl Cimas -colaborador de programas como Late Motiv o La Revuelta-, y la artista folclórica Karmento.