El alcalde de Las Torres de Cotillas anuncia una consulta pública a favor o en contra del proyecto de la planta de biogás

Los vecinos de Las Torres de Cotillas le han declarado la guerra a la planta de biogás que está en vías de construirse en su término municipal. El alcalde torreño, Pedro José Noguera (PP), avanza que va a convocar "una consulta popular para que los vecinos decidan" la viabilidad de esas instalaciones: "Si no la quieren, no se hará".

La decisión del regidor popular se produce tras la multitudinaria protesta de este domingo, cuando los vecinos mostraron su oposición al proyecto frente al Consistorio. El acto estuvo convocado por la Plataforma Stop Biogás, cuyo portavoz, José Hernández Pedrero, asegura que el alcalde "no quiere hacer una consuta vinculante". "Se ha inventado un giro jurídico para estudiar la conveniencia de la planta".

En este sentido, el portavoz de los activistas afirma que la plataforma "no considera otra posibilidad que no sea que esta planta no se ponga aquí". José Hernández Pedrero adelanta que este viernes se reunirá la directiva de la plataforma, "para llevar a cabo ciertas actuaciones que posiblemente no sean del agrado del equipo de Gobierno, siempre dentro de la legalidad".

El foco de la discordia, la planta que se proyecta para este municipio de más de 22.000 habitantes y que forma parte de un proyecto mucho mayor. Estas instalaciones de biogás se integran en un plan que cuenta con una inversión de más de 75 millones de euros, para construir tres instalaciones de biometano, a partir de 2027 en la Región de Murcia. Las otras dos, se ubicarían en San Javier y Santomera.

Así lo informó el pasado 31 de julio el presidente autonómico, Fernando López Miras, destacando que entre las tres se generarían "75 empleos directos y otros 360 indirectos". Además estaba previsto que, en conjunto, las tres plantas gestionaran "400.000 toneladas anuales de residuos orgánicos", según López Miras.

La Plataforma Stop Biogás se muestra abiertamente en contra de este proyecto y pone en la diana el papel del Ayuntamiento. Uno de los puntos que genera más discrepancias respecto a su construcción es la cantidad de residuos que se tratarán. La plataforma no duda en señalar que "solo la megaplanta de Las Torres de Cotillas va a tratar 520.000 toneladas por año", y no las 400.000 toneladas anuales entre las tres instalaciones de las que informan Enagás y el Ejecutivo murciano.

La manifestación del 6 de octubre contra la planta de biogás de Las Torres de Cotillas (Murcia).

- ¿Por qué la plataforma Stop Biogás rechaza la construcción de la planta?

- José Hernández Pedrero: La ubicación en la que está proyectada implica muchísima cercanía a dos poblaciones: Las Torres de Cotillas y Campos del Río. Es una megaplanata que va a tratar 520.000 toneladas anuales de purines, es decir, deshechos de granjas porcinas.

En todas las experiencias que nos han transmitido desde plataformas vecinales de otras poblaciones donde se han instalado este tipo de plantas, los vecinos dicen que no se puede vivir ahí por los olores. Además, independientemente de lo que digan la empresa y el Ayuntamiento, es imposible controlar que va a haber cientos de camiones entrando a la población cada día.

- ¿Tienen previsto reunirse con el alcalde para tratar el asunto?

- José Hernández Pedrero: Ya hicimos una reunión, y su respuesta fue que este asunto no va con él, en palabras textuales. Nos dijo que esto es una cosa que le venía ya rodada. Ahí miente, porque por mucho que esta empresa haya iniciado los trámites, él sí que puede decir sin incurrir en ilegalidades que la planta no es de interés para el pueblo. El alcalde de Santomera, donde iba otra de las plantas de este mismo proyecto, dijo que eso no era de interés público y se archivó el procedimiento.

En esta tesitura, el portavoz de la plataforma Stop Biogás adelanta que este viernes se va a reunir la directiva de la organización vecinal para decidir sus próximas actuaciones. No en vano, asegura que la única opción que aceptarán será la negativa a la construcción de la planta.

Una recreación de la planta de biometano de Las Torres de Cotillas. Ayto. Las Torres de Cotillas

- ¿Van a seguir convocando manifestaciones?

- José Hernández Pedrero: No puedo adelantar actuaciones, porque no queremos que el equipo de Gobierno sepa cuáles van a ser nuestros siguientes movimientos. Aunque sí puedo avanzar que este mismo viernes nos vamos a reunir y vamos a llevar a cabo ciertas actuaciones dentro de la legalidad que posiblemente no sean del agrado de estos señores.

Pero el señor Noguera y su equipo de Gobierno serán los responsables de lo que le pase a sus vecinos, porque esta plataforma no considera otra posibilidad que no sea que esta planta no se ponga aquí. Hablo de coger como referencia las actuaciones de la Plataforma Prosoterramiento de las Vías de Murcia

La otra plataforma a la que alude Pedrero se formó en el municipio de Murcia para conseguir el soterramiento de las vías del tren, con el objetivo de conseguir que la ciudad no quedara divida en dos sectores. Aquella organización llevó a cabo una serie de manifestaciones de gran intensidad para conseguir que sus peticiones se cumplieran, llegando a organizar fuertes protestas nocturnas con una frecuencia semanal.

La manifestación convocada por la plataforma Stop Biogás frente al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas el 18 de septiembre. Facebook Plataforma Stop Biogás.

No obstante, en contraposición a las declaraciones del portavoz de la organización vecinal, el alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera (PP), afirma que la plataforma "está desinformando a la gente, y lo está haciendo a propósito". En primer lugar, el regidor insiste a EL ESPAÑOL de que "no se trata de una macroplanta de más de 500.000 toneladas anuales, sino de una microplanata que puede tratar 150.000".

- ¿En qué contradice la versión que ofrece la plataforma Stop Biogás a los datos del proyecto que está sobre la mesa?

- Pedro José Noguera: Ellos están diciendo que esto es una macroplanata de más de 500.000 toneladas. En realidad es una microplanta que puede tratar 150.000 toneladas anuales. Es interesante, porque en Las Torres de Cotillas ya producimos 600.000 toneladas entre las granjas, la industria que tenemos… De esta manera, la planta ya tiene el 100% del suministro garantizado solo con empresas del pueblo.

Y luego es una planta hermética, no crea olores. Y es más, ya dije que yo iba a poner también como requisito fundamental suprimir cualquier olor, y en cuanto a los camiones, que en cuanto cualquier camión pasara por el pueblo les cerraba la puerta. Son requisitos que yo les he puesto como alcalde.

Una foto de archivo del alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera. Ayto. Las Torres de Cotillas

- ¿Qué opina sobre las movilizaciones que están teniendo lugar por parte de los vecinos?

- Creo que la plataforma, PSOE, IU, Sumar y demás están engañando a la gente. Quiero transmitir tranquilidad a los vecinos porque no hay nada firmado, ninguna licencia, nada en construcción. Y antes de hacer nada, vamos a llevar a cabo la consulta popular.

- ¿Cómo tiene previsto llevar a cabo esa consulta?

- Vamos a hacer un proceso participación ciudadana, cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve. Estoy viendo si nos lo puede hacer la Universidad de Murcia, porque entiendo que es uno de los mejores garantes de objetividad que podemos tener. La idea es que la gente que esté empadronada en este municipio y se inscriba podrá participar. Y eso lo haremos antes de firmar nada y seguir adelante con el proyecto. Si la gente quiere la planta se hará, y si no, no se hará.