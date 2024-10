Un estudio de la Universidad de Murcia revela que 6 de cada 10 murcianos no confían en los políticos

"El 63,6% de los entrevistados -todos de la Región de Murcia- tiene niveles bajos de confianza en los políticos y tan solo un 4,7% tiene un nivel de confianza alto". Esta es una de las conclusiones más destacables de la I Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida en la Región de Murcia elaborada por la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU).

Los resultados del estudio se han hecho públicos en un acto realizado en el Hotel Amistad de Murcia, al que ha asistido el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. Este informe, que ha contado con una muestra de 1.148 individuos, estudia los niveles de bienestar de los murcianos, sus hábitos de vida y sus estados emocionales.

Con respecto a la percepción de los ciudadanos sobre los políticos, la encuesta concluye que "la Región de Murcia parece expresar una actitud de especial distanciamiento respecto a la clase política, lo que puede incrementar la desafección, el extremismo y el apoyo a opciones populistas". La mayoría de los datos que ofrece este informe relacionados con la confianza institucional son dignos de estudio. No en vano, al centrarse en la percepción social sobre la Justicia, se especifica que "solo un 30,3% de los entrevistados tiene niveles de confianza altos respecto al Poder Judicial".

Son los votantes de Podemos-IU-AV los que menos confían en el sistema judicial, siempre según las conclusiones del informe. "Apenas un 19,5% de los que apoyaron a la coalición de izquierdas tiene un grado alto de confianza en esta institución".

Si bien es cierto que las cifras no son mucho mayores entre los votantes de Vox (24,4%) o incluso entre los del Partido Popular (28,7%). Por el contrario, los votantes del PSRM-PSOE son los que más confían en el Poder Judicial (36,1%). La encuesta concluye que estos datos "dan cuenta del notable proceso de polarización política y erosión de la imagen del Poder Judicial que se está produciendo en los últimos años".

Las diferencias según la preferencia política se acentúan en lo que respecta al nivel de confianza general en los medios de comunicación. En términos generales, "solo un 21,5% de los entrevistados tiene un grado de confianza alto en los medios. Los jóvenes son los que más desconfían de los medios de comunicación".

Porcentaje de entrevistados con un alto nivel de confianza en los medios de comunicación, según su edad. Cátedra de Políticas Públicas UMU

Si se analizan las tendencias por recuerdo de voto en las últimas elecciones autonómicas, la encuesta detalla que "los votantes de Podemos-IU-AV y los de Vox presentan los mayores niveles de desconfianza hacia los medios: el 47,8% de los primeros y el 48,3% de los segundos tiene un grado de confianza bajo". Por el contrario, "solo el 21,5% de los votantes socialistas y el 28,1% de los votantes populares confía poco en los medios de comunicación".

Ante estas cifras, el estudio sugiere que la desconfianza generalizada hacia la clase política, el sistema judicial y los medios de comunicación "pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones básicas del sistema democrático". Como consecuencia, esta situación "promueve las actitudes populistas, la extensión de la desinformación y el cuestionamiento de la separación de poderes".

"Todo ello representa una amenaza para la calidad de vida", concluye. "Niveles más elevados de confianza social e institucional se asocian con una mejor calidad de vida, a la vez que el empeoramiento de la calidad de vida puede traer consigo una espiral de descrédito institucional".

Ciudadanos estereotipados

Pese a los preocupantes datos que ofrece esta encuesta realizada por la UMU sobre la percepción institucional, sus conclusiones muestran que los murcianos están satisfechos con muchos otros aspectos de su vida cotidiana. Prueba de ello es que los encuestados puntúan de media con 8,7 sobre 10 su nivel de satisfacción con sus relaciones personales, familiares o amistad.

Valoración media de los murcianos de distintos aspectos relacionados con la calidad de vida. Cátedra de Políticas Públicas UMU

Los murcianos también puntúan con notable otros aspectos como la vivienda en la que residen, la educación que reciben sus hijos o la atención recibida en hospitales y centros de salud. Esta puntuación se reduce al tratar temas como las condiciones de trabajo, que puntúan con un 6,99; la cantidad de tiempo libre del que disponen, 6,63; la oferta cultural de su municipio, 6,40; y la seguridad que sienten en su municipio, la más baja con 6,33 puntos sobre 10.

El director de la Cátedra que ha elaborado el estudio, Ismael Crespo, ha explicado en el acto de presentación del estudio que una de las conclusiones que más les ha sorprendido es la percepción que tienen los murcianos respecto a su identidad: "Cuando se les pregunta qué es lo mejor de su tierra, dicen que el clima o la gastronomía".

Esto es interesante porque, según indica Crespo, "los tres municipios más grandes de la región, Cartagena, Lorca y Murcia, que agrupan más del 65% de la población, realizan campañas identitarias. Pese a esto, la visión general está más relacionada con campañas promocionales turísticas".

El director de la Cátedra de Políticas Públicas de la UMU, Ismael Crespo, comparece ante los medios en el acto de presentación de la I Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida en la Región de Murcia. J. I. M.

Además, el director de la Cátedra de Políticas Públicas subraya que se han encontrado con que "el ciudadano de la Región de Murcia percibe que está estereotipado a nivel nacional". La imagen de Murcia a nivel nacional, los chistes y las bromas que salen en internet "parece que van haciendo un poco de mella en el ciudadano, que lo percibe y le molesta".

Aún así, en datos concretos, el estudio expone como el principal aspecto negativo de vivir en la Región, según los entrevistados, la ausencia de oportunidades de trabajo, con un 23,7% de los votos. A este dato le siguen la mala imagen de la Región ante el resto del país, con un 16,3%, y la pobreza y falta de desarrollo, con un 12,1%.

Estos datos se ven reforzados por las tres cuestiones que los murcianos asocian más intensamente con los niveles declarados de satisfacción vital: las relaciones personales, las condiciones laborales y la vivienda. Y es que el hábito de ocio más extendido y transversal a todos los grupos sociales es salir a comer o a cenar con amigos o familiares. Un 85,3% de los entrevistados lo han hecho en el último mes.

Diferenciales territoriales

Por otro lado, Crespo ha enfatizado en las múltiples diferencias que se han dado en los diferentes territorios de la Región de Murcia: "En la zona del Altiplano (que abarca los municipios de Yecla y Jumilla) son más felices". Por el contrario, donde se presentan unos menores índices de felicidad "es en la zona del VAlle del Guadalentín", que conforman los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón Librilla, Totana, Alhama de Murcia y Aledo.

Medias del Índice de Calidad de Vida (ICV) por comarcas de la Región de Murcia. Cátedra de Políticas Públicas UMU

"No tenemos datos para poder hacer una correlación que explique el porqué de estas cifras, pero sí sabemos qué cosas realmente influyen, como la situación económica del individuo", explica Crespo. "Los individuos que perciben que no llegan a final de mes, evidentemente, dan peores indicadores de calidad de vida y de felicidad, seguramente porque tienen peores condiciones laborales y peores viviendas". Por esta razón, el catedrático sintetiza que "habría que poner entre paréntesis eso de que el dinero no da la felicidad".

El acto de presentación de la encuesta también ha contado con la participación del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. Este departamento del Gobierno regional fue el que puso en funcionamiento, en conjunto con la UMU, la cátedra responsable de elaborar este estudio. Por esta razón, el titular de Presidencia ha recalcado que "esta encuesta es fundamental, pionera e innovadora; nunca antes los que hemos tenido responsabilidades de Gobierno hemos contado con esta información".