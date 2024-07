López Miras eliminará la Vicepresidencia y el lunes anunciará el nuevo Gobierno de Murcia del PP

Cuca Gamarra y Fernando López Miras (c), este sábado, en el curso de verano que el PP de la Región de Murcia celebra en el Hotel Thalasia en San Pedro del Pinatar. Badía

Fernando López Miras tiene claro que seguirá el resto de la legislatura con un Gobierno del PP en solitario y en minoría en la Región de Murcia. De hecho, este sábado, en el curso de verano que los populares murcianos celebran en el espectacular Hotel Thalasia en San Pedro del Pinatar, a la vera del Mar Menor, López Miras ha confirmado que en la reestructuración que acometerá en el Ejecutivo murciano, eliminará la vicepresidencia que José Ángel Antelo ha dejado vacante, tras acatar la orden de Santiago Abascal de que Vox abandone el Palacio de San Esteban.

"El lunes por la mañana se nombrará el nuevo Gobierno y le diré que no habrá Vicepresidencia en ese nuevo Gobierno", tal y como López Miras ha respondido a la pregunta formulada por EL ESPAÑOL, para saber si mantendría la estructura que hasta ahora tenía el Ejecutivo autonómico de coalición con una Vicepresidencia para Vox. "Este lunes podrán conocer a los nuevos miembros del Gobierno de la Región de Murcia".

López Miras también ha aprovechado su comparecencia ante los periodistas, junto a la número 2 del PP a nivel nacional, Cuca Gamarra, para confirmar que bajo ningún concepto tiene previsto convocar unas elecciones autonómicas anticipadas.

"En el último año ha habido tres procesos electorales, sinceramente, no creo que la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia estén esperando que haya otro proceso electoral porque votaron y dieron una mayoría contundente al PP en la Región de Murcia", según ha reflexionado el líder de los populares murcianos. "Fuimos el partido que obtuvo uno de los mejores resultados del país, con un 43% de los votos, a 2 escaños de la mayoría absoluta. Por tanto, los murcianos ya hablaron en mayo de 2023".

López Miras no ha dudado en lanzar dos dardos a Vox, para recordar que el Partido Popular es la mejor opción para los votantes de centroderecha. El primer dardo ha consistido en hacer un breve balance de lo que PP y Vox habían conseguido juntos, en estos once meses gobernando de coalición:

"En la Región de Murcia había un Gobierno que gobernaba con todos y para todos. Un gobierno que funcionaba, un Gobierno que ha bajado impuestos, un Gobierno que ha ayudado a que haya más libertad educativa, un Gobierno que tenía la mayor previsión de crecimiento para la Región de Murcia durante el año 2025, un Gobierno con el mayor descenso del paro, por lo tanto, era un Gobierno que funcionaba y que va a seguir funcionando a partir de ahora", según ha reflexionado López Miras. "Esta es la muestra del compromiso del PP con esta comunidad autónoma".

El segundo dardo ha consistido en recordar que no se puede justificar dejar sin Ejecutivo, a un millón y medio de murcianos, por aplicar el principio de solidaridad con Canarias, aceptando el cupo de menas que se acordó en una conferencia sectorial celebrada en 2022. "Todos podemos estar de acuerdo de que el hecho de que la Región de Murcia haya aceptado cuidar a 16 niños, en una situación de vulnerabilidad, que están en Canarias y que no tienen recursos, no justifica ni es motivo para la ruptura".

López Miras ha remachado que "se estaban cumpliendo" todos los puntos del acuerdo de gobernabilidad firmado por el PP con Vox en septiembre de 2023. Tal afirmación ha llevado al líder de los populares murcianos a recalcar que el motivo de la ruptura no son los menas, sino cuestiones de estrategia política de Santiago Abascal que le han llevado a dinamitar los ejecutivos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Gamarra: "Vox a elegido agitar"

La número 2 en Génova, Cuca Gamarra, ha recogido el hilo argumental del presidente murciano y ha recordado que el PP es "el primer partido de España" -frente a otras opciones como Vox-.

La secretaria de organización popular ha avalado la decisión de López Miras de continuar el mandato en solitario en la comunidad murciana, con un Ejecutivo en minoría: "Fernando López Miras es garantía de estabilidad para los ciudadanos de la Región de Murcia, lo ha demostrado en otras legislaturas y lo ha vuelto a demostrar en unas circunstancias en las que Vox ha elegido entre gobernar y agitar. Y ha escogido agitar que es algo incompatible con gobernar".