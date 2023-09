El alcalde de Murcia "transmitirá" en la cumbre europea "la rentabilidad social" de los fondos UE

José Ballesta ha ejercido este miércoles como mayor of Murcia durante la recepción oficial que el Ayuntamiento de la capital del Segura ha ofrecido a los veintisiete jefes de delegación de la Unión Europea que se han desplazado a la ciudad, con motivo de los dos encuentros que tendrán lugar dentro de la Presidencia Española del Consejo de la UE.

El alcalde de Murcia ha avanzado que aprovechará esta cumbre "para transmitir" a la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreiro, "el uso y la rentabilidad social que tienen los fondos europeos" en la capital murciana. De hecho, se ha previsto que el Cuartel de Artillería albergue las reuniones plenarias y los encuentros de trabajo de las delegaciones europeas porque esas instalaciones han sido reformadas con esos fondos.

También se mostrará a la portuguesa Elisa Ferreiro el resultado de la restauración de la Cárcel Vieja de Murcia, donde se han invertido más de 7 millones de euros de fondos europeos, o la reforma del paseo Alfonso X El Sabio. El regidor ha ofrecido algunas pinceladas de la agenda de trabajo que desarrollará el Ayuntamiento durante la cumbre, tras protagonizar un speech en inglés ante una delegación en la que había 14 ministros de la UE, así como secretarios de estado y embajadores.

La foto oficial de familia ha tenido lugar frente al Ayuntamiento, después de que las autoridades europeas -entre fuertes medidas de seguridad- hayan disfrutado de una breve tournée turística por la Catedral de Murcia o el histórico edificio del Real Casino.

Durante su alocución, bajo la atenta mirada de Pascual Ignacio Navarro, secretario de estado para la Unión Europea, el alcalde Ballesta ha aprovechado para ahondar en la historia de la capital, su peculiar sistema de acequias [irrigation ditch] que vertebra la huerta del Segura y su idiosincrasia: "A city that is a symbol of the generous, open and carefree character of the people of Murcia [Una ciudad que es símbolo del carácter generoso, abierto y desenfadado de los murcianos]".

El alcalde, José Ballesta, este martes, junto a Pascual Ignacio Navarro, secretario de estado para la Unión Europea, en el salón de plenos del ayuntamiento donde ha celebrado una recepción oficial a la delegación de la Unión Europea. Badía

Ballesta quiere aprovechar que los focos de la Unión Europea estarán puestos en la capital del Segura, para seguir potenciando "la reputación de Murcia, como una ciudad capaz de organizar este tipo de cumbres y con la capacidad logística" de albergar eventos de magnitud internacional. Y todo ello, "con esa característica que tenemos lo murcianos de hospitalidad, de generosidad y de acogida".

Prueba de ello es que el alcalde, en su discurso de bienvenida, le ha remarcado a los jefes de delegación de la Unión Europea que durante esta cumbre que se extenderá 48 horas "tendrán la experiencia de disfrutar: la felicidad atmosférica de Murcia". De momento, este miércoles la primera experiencia que disfrutarán será culinaria con la cena que tendrá lugar en el Palacio Almudí, con un menú elaborado por los chefs Estrella Michelín: Pablo González Conejero y Juan Guillamón.

La agenda de trabajo arrancará este jueves, con una reunión del Consejo de Asuntos Generales, a la que asistirán ministros de Asuntos Exteriores de varios países de la UE. Entre los temas a tratar, destacan los nuevos desafíos ante la guerra de Rusia con Ucrania y las negociaciones para la incorporación de Ucrania y Moldavia como estados miembros de la UE.

También se abordarán las relaciones de la Unión Europea con Reino Unido tras el Brexit y los acuerdos de asociación de Mónaco, San Marino, Andorra y Suiza. El viernes se celebrará una reunión de trabajo entre una delegación de ministros de Economía y Hacienda de la UE, donde el tema central serán los fondos de cohesión europea.

Durante las próximas 48 horas, la capital del Segura permanecerá blindada con un fuerte dispositivo de Policía Nacional y Policía Local: nada puede fallar en la cumbre más importante en la historia de Murcia.

Sigue los temas que te interesan