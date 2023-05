El PSOE promete derogar la política fiscal del PP en Murcia para financiar la ampliación del tranvía

La medida del PSOE no dejará indiferente a nadie: será aplaudida o será odiada. El secretario general de los socialistas en la Región de Murcia y candidato a la presidencia autonómica, José Vélez, ha anunciado en un acto de precampaña, celebrado este miércoles, en la pedanía murciana de El Palmar, que derogará la política fiscal que ha desarrollado el PP durante esta legislatura para financiar la ampliación de la línea del tranvía.

"Es evidente que el Gobierno de la Región de Murcia le ha regalado 1.400 millones de euros a un 2% de la ciudadanía, a los que más tienen, a razón de unos 350 millones de euros al año, en una reducción de impuestos vergonzosa", tal y como ha reflexionado el líder socialista José Vélez, antes de anunciar que si gana las elecciones autonómicas, se compromete durante los seis primeros meses de su mandato a tumbar el modelo de libertad que marca las políticas fiscales del popular Fernando López Miras.

"Ese dinero sale del resto de ciudadanos, de un 98% de murcianos que ven perjudicados sus derechos, sus intereses y también su futuro, y desde luego, eso lo vamos a revertir de manera inmediata cuando entremos en el Gobierno regional". El secretario general del PSOE ha avanzado que con esos 350 millones de euros de impuestos que dejan de pagar las clases más altas, cada año, se financiará la llegada del tranvía desde Murcia hasta Alcantarilla, Molina de Segura y la pedanía murciana de El Palmar, donde se ubica el Hospital Virgen de La Arrixaca.

Vélez ha anunciado esa medida de su programa electoral acompañado del alcalde de Molina de Segura, Eliseo García, la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández, y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano. "Una de las primeras medidas será revertir esa vergonzosa reducción de impuestos a los que más tienen y con esos 350 millones que han regalado a un 2% de la población, vamos a satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos con el transporte en el área metropolitana de Murcia", según ha insistido.

Los candidatos socialistas a la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de Alcantarilla, Molina de Segura y Murcia, este miércoles, en una parada de autobús de El Palmar. Badía

Las llamadas políticas de moderación y libertad fiscal del PP al frente del Palacio de San Esteban, se han traducido durante este mandato en la ampliación de la bonificación del impuesto de donaciones al grupo 3 de parentesco: hermanos, tíos o sobrinos. También se ha aprobado un decreto para deflactar un 4,1% de los tramos de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En cuanto al impuesto de patrimonio, se ha aprobado una nueva deducción en su cuota del 100% del dinero destinado por el contribuyente, a proyectos de excepcional interés público. Asimismo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se ha quedado con un tipo reducido del 3%, por adquisición de vivienda usada por discapacitados; así como un tipo reducido del 0,1%, por adquisición de vivienda nueva por discapacitados, familias numerosas y jóvenes.

Además, el Gobierno regional ha anunciado que el impuesto de patrimonio se eliminará en 2023. Todas esas medidas han permitido que los murcianos ahorren un millón de euros al día durante 2022 y un total de 1.400 millones de euros en toda la legislatura, siempre según las cuentas del Partido Popular. Tales medidas no gustan al socialista Vélez y así lo ha verbalizado: "No ha sido una decisión acertada de López Miras regalar a cuatro amigos 1.400 millones de euros: hay personas que se han ahorrado el pago de 20 millones de euros de impuestos".

"Ese paquete de impuestos que redujo el señor López Miras para satisfacer a sus amigos, a los que más tienen, nosotros lo veamos a revertir inmediatamente, y no es porque tengamos nada en contra de los empresarios ni de los industriales que tienen una posibilidades económicas que no tienen la inmensa mayoría de los murcianos. Hay que ayudar a las empresas a que sigan avanzando, pero no de esa manera porque se perjudica al 98% de la población y hay que avanzar favoreciendo al 100% de la sociedad", según ha añadido José Vélez..

La hoja de ruta fiscal del PSOE para la próxima legislatura pasaría en primer lugar por mantener vigente el impuesto de patrimonio para contribuir a financiar la ampliación de la línea del tranvía a Molina de Segura, El Palmar y Alcantarilla: tres municipios que necesitan mejorar su transporte público. Prueba de ello es que Alcantarilla está a 7 kilómetros de Murcia, pero sus vecinos pagan más por un billete de bus que los que residen en Sangonera la Seca que está a 18 kilómetros.

La línea de tranvía a su paso por Murcia.

Las otras medidas fiscales que impulsará Vélez para invertir en transporte público, afectarán al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. "En cuanto al IRPF, lo que planteamos es revisar los tramos autonómicos para conseguir una fiscalidad más justa", tal y como avanzan a EL ESPAÑOL desde el equipo de campaña de José Vélez. "También vamos a revisar todas las deducciones para incentivar las políticas sociales y la transición energética".

Y en cuanto a las herencias esto es lo que proponen: "El grueso de la rebaja de impuestos en estos cuatro años se centra en la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. En este sentido, nosotros planteamos bonificar el 99% a las herencias y donaciones inferiores a los 500.000 euros, en los grupos I, II y II".

