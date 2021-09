López Miras desplegará unidades móviles de vacunación en las universidades de Murcia

Noticias relacionadas España afrontó la primera ola Covid siendo el quinto país de la OCDE con menos camas UCI por habitante

El plazo y el objetivo están claros para el Servicio Murciano de Salud: superar dentro de un mes la tasa del 80 % de jóvenes -de entre 12 y 29 años- vacunados con la pauta completa contra el coronavirus. Para ello se reforzará el proceso de vacunación y se darán más facilidades: la última consistirá en instalar unidades móviles de vacunación en las universidades que así lo soliciten a la Comunidad Autónoma, para favorecer que tanto estudiantes como personal universitario (PAS y PDI) se inmunicen si todavía no lo han hecho.

La medida ha sido anunciada este lunes, por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, durante el acto de apertura del curso académico 2021-2022 de las universidades públicas, que ha tenido lugar en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo. "Esta medida ayudará a que todos los alumnos logren pronto su inmunización, lo cual es imprescindible si queremos volver a la normalidad", tal y como ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional.

Un portavoz del Palacio de San Esteban ha detallado a EL ESPAÑOL que la Dirección General de Salud Pública ha mantenido reuniones con las tres universidades que hay en la Región -dos públicas y una privada- para que hagan campaña interna. El objetivo es determinar cuántos alumnos están sin vacunar, así como trabajadores PAS (Personal de Administración y Servicios) y PDI (Personal Docente e Investigador).

"Dado que los alumnos y el personal PAS y PDI de las universidades abarca edades muy diferentes, se puede tener una estimación, pero no un dato exacto, por eso hemos pedido la colaboración de las universidades para organizar la vacunación en los campus: el objetivo es facilitar las cosas al máximo a la gente para que se vacunen", según detalla el citado portavoz de San Esteban.

De forma que la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica de San Antonio podrán solicitar las unidades móviles de vacunación al Servicio Murciano de Salud. Una vez hayan determinado la cifra de universitarios y trabajadores sin inmunizar, cada institución tendrá la potestad de elegir el día en el que un equipo del 061 se acercará al campus a inocular la dosis contra el coronavirus.

El presidente murciano López Miras durante el acto inaugural del curso en las universidades públicas. Carm

"Si este curso se puede iniciar con una carga de ilusión renovada, con expectativas positivas, y con una vuelta a una relativa normalidad en las aulas es gracias a la vacunación", ha subrayado el presidente de Murcia, López Miras. "En la Región tenemos un porcentaje de jóvenes vacunados que está por encima de la media nacional, pero todavía queda trabajo por hacer y hay más jóvenes que deben vacunarse".

En el tramo de 12 a 19 años hay 105.489 jóvenes murcianos vacunados con pauta completa, lo que supone un 74,3% en esa franja de edad, frente a la media nacional en esa misma franja, que se sitúa en el 73,2 %. Entre los 20 y 29 años, la cifra de inmunizados asciende a 126.435, lo que supone que tienen las dos dosis un 73,4% de esos adolescentes residentes en Murcia, frente a la media estatal: 72,6%.

"Esta semana, en colaboración con las universidades, se concretará cuándo se realiza la vacunación", ha avanzado Lopez Miras.

"Desde Salud se está trabajando para captar al mayor número de personas posible y se va a facilitar al máximo que puedan vacunarse pero, evidentemente, dependerá de cuánta gente quiera o no hacerlo. Quien no se vacune será porque así lo ha decidido libremente, no porque no se le hayan dado todas las facilidades".

