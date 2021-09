Conesa confirma que pondrá su acta en el Parlamento de Murcia a disposición del PSOE

Diego Conesa es y será un hombre de partido. Un militante del PSOE que vino a aportar a la política y no a vivir de la política. Prueba de ello es que en la declaración institucional que ha ofrecido este martes en la sede del Partido Socialista de Murcia, en la calle Princesa, ha avanzado que una vez que se celebren las primarias el 20 de noviembre pondrá a disposición del nuevo secretario general su acta en la Asamblea Regional para que decida sobre su futuro como líder y portavoz del grupo parlamentario.

"Cuando se celebre el congreso de mi partido, el 5 de diciembre, me pondré a disposición de la nueva dirección regional para lo que consideren", tal y como ha subrayado el todavía secretario general del PSOE de la Región, Diego Conesa, en la declaración institucional -de cuatro minutos y cuarenta segundos- que ha realizado para oficializar su renuncia a revalidar su cargo al frente de la formación en las próximas primarias.

Una decisión personal que primero transmitió a su círculo estrecho de colaboradores, en una reunión celebrada este domingo en su casa de Alhama de Murcia. Después, este lunes, se deplazó a Madrid, donde informó en Ferraz que daba un paso a un lado y en las próximas elecciones autónomicas no sería el candidato del PSOE. Y acto seguido, envió una carta de despedida a la militancia. Este martes, siguiendo la hoja de ruta de la estrategia comunicativa que se ha marcado para no provocar un incendio en el partido, era el turno para los medios de comunicación a los que había convocado avisando previamente de que no habrían preguntas.

"Como ya sabéis, ayer tomé la decisión de no optar a la reelección como secretario general el Partido Socialista", ha recordado Conesa al que, en su mirada, se le notaba emocionado y agradecido por la respuesta a su convocatoria porque en pleno día festivo en Murcia, en el día de la Virgen de la Fuensanta, la sala de prensa estaba llena a rebosar de periodistas y, sobre todo, de pesos pesados del partido, como el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el vicesecretario general del PSRM, Francisco Lucas.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Diego Conesa, durante su declaración institucional.

"Los cuatro últimos años han sido my intensos y con momentos bastante duros para todos y todas y también para mí. Durante el último año he sentido ataques furibundos, no solo políticos, también personales y familiares que superan cualquier línea roja que se pueda cruzar en política. Soy un amante de la Región de Murcia y, desde el primer día que comencé mi labor como secretario general del PSOE, me he entregado en cuerpo y alma por el millón y medio de personas que viven en nuestra tierra", ha enfatizado durante su emotiva declaración.

"Siempre ha antepuesto los intereses generales de cada una de las personas que viven en la Región de Murcia, por encima de cualquier consideración e interés personal, y así lo seguiré haciendo siempre. Después de cuatro años como secretario general del PSOE doy un paso al lado, sabiendo que he dado cuanto tenía y he dedicado todas las horas posibles del día, durante los siete días de la semana, para hacer una Región de Murcia mejor, a través de un partido útil, centrado en servir a los 45 municipios de esta comunidad autónoma".

Duras críticas al PP

Durante su despedida ha recordado que pasará a la historia por ser el primer militante del PSOE que se puso al frente del partido tras someterse a unas primarias. "Siempre tendré el honor de haber sido el primer militante de la federación que accedía a la secretaría general por votación directa de mis compañeros y compañeras".

En su alocución dos cuestiones que han marcado el devenir del partido en esta legislatura han vuelto a sobrevolar la calle Princesa. La primera, la histórica victoria que Conesa logró sobre el PP en las elecciones autonómicas de 2019 y que puso fin a 28 años de sequía. La segunda cuestión, la alargada sombra del fracaso de la moción de censura pactada con Ciudadanos. Todo ello ha llevado al dirigente socialista a defender, a capa y espada, pese a estar batiéndose en retirada, su proyecto como alternativa al Gobierno del popular Fernando López Miras:

"Construimos una opción de gobierno digna, que se convirtió y sigue siendo, el único proyecto alternativo a esta derecha corrupta y a la extrema derecha tóxica que cree que la Región de Murcia es su cortijo. En eso he volcado mis esfuerzos cada uno de los días que he sido secretario general de este partido, para tratar de cambiar, mejorar y hacer más libre, más transparente, más feminista, más solidaria y más sostenible a esta comunidad autónoma".

La intervención del dirigente socialista ha concluido con un aplauso sentido y atronador en la sala de prensa, que ha puesto de manifiesto el sentir de los altos cargos del partido ante un adiós prematuro. "Los socialistas, yo el primero, continuaremos demostrando que defendemos, sentimos y respetamos unos valores de libertad, igualdad y justicia social. Otra región es posible y seguiremos trabajando para ello".

Sigue los temas que te interesan