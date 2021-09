"Una mujer debe ser libre para abortar al cumplir 18": el consejero de Salud de Murcia, contra Montero

Cada mañana, a las ocho, el consejero Juan José Pedreño recorre el ala donde está su despacho para saludar, uno por uno, a los trabajadores de esa zona de la Consejería de Salud de Murcia. Una costumbre para fomentar la camaradería que mantiene de su etapa de facultativo.

Pedreño llegó a este departamento hace ocho meses, tras el escándalo de las vacunas que obligó a dimitir a Manuel Villegas. El ya exconsejero se saltó el calendario de vacunación del coronavirus.

Desde entonces, este reputado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria no ha concedido entrevistas porque su prioridad era que el cambio no afectase a la gestión de la pandemia. Ahora considera cumplido ese objetivo y abre la puerta de su consulta a EL ESPAÑOL.

Empleando la terminología médica: como facultativo, usted diría que el diagnóstico del Mar Menor es el de un enfermo terminal, el de un paciente crónico…

Yo diría que es una oportunidad para que las administraciones central y regional se pongan de acuerdo. Creo que existe la posibilidad de unificar criterios para sacar al Mar Menor adelante.

Estos últimos días ha habido un intenso debate entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Murcia a cuenta de las competencias en el Mar Menor. ¿Puede valorar de 0 a 10 la gestión de la pandemia que han hecho La Moncloa y el Palacio de San Esteban en el marco de sus respectivas competencias?

En mi valoración del año y medio de pandemia, en Murcia, incluyo la gestión del anterior equipo, el del consejero Manuel Villegas, que lo hizo fenomal. Una de las evidencias claras fue que Murcia no tuvo primera ola y prácticamente no ha tenido cuarta ola.

La gestión del Gobierno regional la califico de notable o sobresaliente. A nivel nacional ha habido muchas controversias, entiendo que no se han tomado decisiones en tiempo y forma. Además, ha habido errores que se les han comunicado en los consejos interterritoriales y podrían haber adoptado posturas de consenso que tanto predicaron con la cogobernanza, pero que luego no ha sido tal. No le daría al Gobierno de España más de un 4 en su gestión de la pandemia.

¿Y qué echa en falta en la gestión sanitaria desde La Moncloa?

Es necesaria una Ley de Pandemias. Esa norma, si vuelve a suceder otra pandemia, nos garantizaría a las Comunidades cubrir los problemas materiales y logísticos, además de las medidas a aplicar a la población. Se ha puesto de manifiesto que, cuando desaparece el estado de alarma, nos quedamos vendidos, nos quedamos sin herramientas, y para proteger a la población hemos tenido que luchar en los tribunales para aplicar medidas que afectaban a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se precipitó en la decisión de anunciar la retirada de la obligatoriedad de usar mascarilla?

Sí. Fundamentalmente porque no se estableció un consenso con las Comunidades autónomas, a pesar de que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estuvimos preguntando cómo, cuándo y en qué condiciones se iba a hacer.

De la noche a la mañana, el Gobierno lanzó un mensaje que daba la sensación de que la pandemia había acabado. Y además lo hizo en un momento crítico porque en la enseñanza comenzaba el periodo vacacional. Por tanto, los jóvenes iban a tener más tiempo de ocio. Así se desmotró este verano, con los primeros brotes a causa de viajes y concentraciones de jóvenes por toda la geografía española.

¿Qué problemas hay que abordar en Atención Primaria debido a que se hayan visto agravados desde el estallido de la pandemia?

Hay una debilidad importante en el número de profesionales. Durante la pandemia se ha visto que hay una falta de médicos de Familia y lo que pedimos al Ministerio de Sanidad es que haga un estudio nacional, por Comunidades autónomas, sobre las necesidades reales que tiene cada autonomía.

Este factor es primordial porque nos permitiría reducir los cupos de pacientes por consulta y aumentar la calidad asistencial al ciudadano. Esta es una de las grandes debilidades del sistema: formar profesionales. Varios estudios alertan de que en los próximos ocho años pueden faltar en España de 60.000 a 70.000 médicos de Familia. Esto se lo tiene que tomar en serio el Ministerio porque ya se lo hemos trasladado.

Algunos investigadores ya hablan de que el coronavirus se acabará convirtiendo en una enfermedad endémica, como la malaria o el VIH. ¿En 2022 sustituiremos el término pandemia por enfermedad endémica o cree que es aventurado pensar que esta pandemia se está debilitando?

Las sociedades científicas deben establecer consensos generales. Es difícil predecir qué tiempo durará esta pandemia y cuánto tendremos que convivir con el coronavirus. De momento, la Covid ha llegado para estar entre nosotros y solo las evidencias científicas dirán si el coronavirus se convierte en enfermedad endémica para ir tratándolo con vacunas periódicas. Ahora mismo no se puede dar otra visión porque no existe un consenso internacional que indique que este virus será endémico.

¿Qué postura mantendrá el Gobierno de Murcia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud respecto a la aplicación de una tercera dosis de la vacuna?

Tenemos que ajustarnos a los estudios científicos. Estamos solicitando al Ministerio de Sanidad que se haga una puesta en común porque esto debe ser una decisión unánime del sistema nacional de salud.

Hay un intenso debate social sobre extender -o no- la vacunación por debajo de la franja de edad de los 12 años. ¿En qué punto se encuentra esta cuestión en el Consejo Interterritorial de Salud?

A través de la Agencia Española del Medicamento, se nos comunicó que los estudios siguen elaborándose y continúan investigando. En octubre, se prevé que existan pruebas concluyentes para considerar si se vacuna a la población por debajo de 12 años, con qué características y en qué dosis.

Y usted, como médico de Familia: ¿qué opinión tiene sobre la vacunación de los niños?

Viendo las características de este virus que en todas las olas se ha demostrado que busca a los grupos de población que estaban sin vacunar, sospecho que los niños de cero a once años pueden ser un colectivo que va a adquirir el virus con relativa facilidad, y por tanto, hay que conseguir la mayor inmunidad posible.

El consejero Pedreño, en su despacho, en la sede de la Consejería de Salud de Murcia. Badía

Han pasado ocho meses desde que se convirtió en titular de Salud, tras el escándalo de la vacunación de altos cargos de la Consejería, entre ellos, el exconsejero Manuel Villegas. ¿Fue acertado que Villegas dimitiese?

Considero que en su planteamiento y su pensamiento tenía claro que lo que hacía era proteger al sistema sanitario.

La consejera de Educación, Mabel Campuzano, puso en duda la efectividad de la vacuna contra el coronavirus en el Parlamento autonómico antes de formar parte del Gobierno regional. ¿La consejera Campuzano se ha vacunado?

Lo ha manifestado, pero yo no le he preguntado si al final se ha vacunado o no.

Este lunes empiezan las clases en los centros educativos de Murcia. Los colectivos negacionistas han amenazado con denunciar a los docentes que impidan a sus hijos entrar a clase sin la mascarilla. ¿Qué mensaje le trasladaría a los padres que no se toman en serio la pandemia?

Hay evidencias científicas que demuestran que este virus se transmite por aerosoles y lo que más protege de los contagios es la mascarilla. Esa es la información que les trasladaría y además les diría que ponerse la mascarilla es un gesto solidario, ya que al margen de protegerse uno mismo, se protege a la persona que tenemos enfrente.

Ponerse la mascarilla es un gesto para protegernos todos y es el mensaje que hay que trasladar a las personas que aún no ven la pandemia con responsabilidad. En el inicio de curso vamos a aplicar la normativa que hay en vigor.

En Sudáfrica hay una nueva variante de la Covid que muta dos veces más rápido: la C.1.2. ¿En la Región de Murcia ha habido algún caso de esta variante atendiendo a los fuertes flujos de inmigración irregular que reciben sus costas?

No hemos detectado ningún caso. La Organización Mundial de la Salud dice que, en principio, es una variante de poco interés porque no está siendo más severa en contagios que la variante Delta. No obstante, habrá que ver su evolución, como ocurrió con la variante británica.

Cambiemos de tercio. La ministra de Igualdad, Irene Montero, estudiará fomentar el 'parto natural' en 'centros de nacimiento' fuera de los hospitales del país. ¿Cómo valora usted ese modelo?

Tenemos un sistema sanitario perfectamente dotado, con unos servicios de obstetricia que son extraordinarios. Por ejemplo, en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ya se ha habilitado el parto en bañera y se ha formado a los profesionales.

Es decir, en nuestro sistema nacional hay diversas modalidades de parto y yo, personalmente, como médico, considero que la mujer donde mejor atendida va a estar es en un centro sanitario.

El Ministerio de Igualdad espera tener a final de año un borrador de la reforma de la Ley del Aborto. Uno de los cambios podría ser eliminar la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta a seguir en esta reforma?

Creo que cuando se tienen 18 años es cuando se tiene la mayoría de edad y la mujer es libre de tomar una decisión. Yo no retocaría la ley, sinceramente, la mantendría como está. Creo que ahora mismo, tal y como está la Ley del Aborto, debe mantenerse.

En 2019, EL ESPAÑOL publicó un reportaje donde mujeres residentes en Murcia denunciaban las penosas condiciones de las clínicas privadas donde se habían sometido a una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Dos años después cuál es la situación?

En Consejo de Gobierno se han aprobado ya los pliegos para los convenios con las clínicas, se han presupuestado, se han actualizado, se han modernizado y se han incluido las condiciones para que se trate lo mejor posible a las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo. Además, se ha incluido una humanización del proceso en las condiciones y hay un comité de ética en el Hopital Virgen de la Arrixaca.

El consejero Pedreño en una visita a unas instalaciones del SMS. CARM

El PSOE denuncia que el Gobierno regional quería obstaculizar la aplicación de la Ley de la Eutanasia por cuestiones ideológicas. ¿Eso es cierto?

Una de las pegas y controversias que se han repetido en todas las Comunidades es la falta de tiempo. Dar tres meses para aplicar una legislación que en otros países se ha visto que han necesitado un año, incluso dos, pues nosotros considerábamos que era poco tiempo.

En cualquier caso, la Región de Murcia, a través de un grupo de trabajo pilotado por el Consejo Regional Asesor de Ética Asistencial, ha trabajado duro para tener disponible el dispositivo, los mecanismos de información y tratamiento de los pacientes que solicitan la eutanasia. También hemos elaborado un registro regional para objetores con emisión de certificado.

La Región de Murcia tiene 1.511.251 habitantes. ¿Cuántos ciudadanos han solicitado acogerse a la Ley de la Eutanasia?

Tenemos dos solicitudes.

Los hosteleros de Madrid piden recuperar el 100% de sus terrazas y en Murcia, la patronal Croem solicitará que se levante el veto impuesto al interior de las discotecas y locales nocturnos para evitar los botellones de los jóvenes. ¿Qué opina usted de levantar las restricciones a la hostelería?

El primer mensaje es el de prudencia, porque ya llevamos cinco olas y con vacuna.

En Galicia, Andalucía o Cantabria, los tribunales han tumbado el pasaporte covid para acceder al interior de locales hosteleros. ¿Es errónea la postura que está teniendo la judicatura española?

El problema no es de los magistrados, sino la necesidad de establecer un marco común en el país que permitiría que ciertas actividades se puedan desarrollar al cien por cien. Al Ministerio de Sanidad le hemos solicitado en varios consejos interterritoriales, que fije un marco legal que permita en todo el territorio nacional aprovechar el certificado Covid digital.

Mire, se ha hecho un esfuerzo tremendo en todas las autonomías para poner en marcha ese certificado que las autoridades europeas diseñaron para viajar entre países de la Unión Europea y ese documento lo podríamos aprovechar entre las Comunidades, dando una sensación de protección a la población y fomentaríamos la adherencia a la vacunación.

¿Cuáles son los retos que le gustaría ver ejecutados desde su departamento cuando termine la legislatura?

Uno fundamental es adaptar el sistema sanitario a las necesidades del siglo XXI porque ha cambiado la situación social y demográfica. También quiero actualizar la cartera de servicios y fortalecer la Atención Primaria para bajar los cupos de pacientes de los profesionales, para que así tengan más tiempo para asistirles, así como mejorar la interacción entre Primaria y hospitales para que redunde en la mejora de los diagnósticos y los tratamientos. Otros objetivos que tengo son seguir consolidando las plantillas y mejorar los programas de salud pública sobre cribado y prevención.

Usted llegó como independiente al Gobierno regional y recientemente se hizo militante del PP, sin embargo, parece que en su discurso sigue pesando más su bagaje profesional en la medicina que su puesto de consejero. ¿Qué opina?

No hice la carrera de Medicina pensando que un día pudiese llegar a ser consejero de Salud. Cuando uno hace una carrera sanitaria, es porque tiene una vocación de servicio y de ayudar, como puede ocurrir en otras carreras, pero es que sanidad tiene algo muy específico: tratar a pacientes y escuchar sus problemas.

Esa sensibilidad hay que trasladarla cuando llegas a un cargo de responsabilidad pública. Como político no he perdido esos principios, pero el escenario cambia, antes tenía un cupo de 1.500 pacientes y ahora 1.500.000 murcianos, antes tenía 30 compañeros en mi centro de salud y ahora 30.000 personas en el sistema sanitario. Por tanto, prevalece el trasfondo de lo que en mi vida he querido ser.

Sigue los temas que te interesan