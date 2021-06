Casado, antes de Colón: "El Sánchez de hace tres años se haría una moción de censura a sí mismo"

Noticias relacionadas Casado sacará músculo institucional con una convención de alcaldes del PP en Cartagena

Cartagena genera buen 'feeling' político al presidente del PP: Pablo Casado. En marzo, el líder popular viajó a la ciudad portuaria para anunciar su proyecto de reunificación de la centroderecha aprovechando la debacle de la moción de censura de PSOE y Cs al Gobierno de Murcia. En junio, ha vuelto a desplazarse para asistir al nombramiento de Noelia Arroyo como nueva regidora de la segunda ciudad más importante de esta autonomía y para liderar una convención de alcaldes populares donde ha lanzado un mensaje contundente -contra Pedro Sánchez- 24 horas antes del acto de Colón.

"Nosotros estamos en contra de esas ideologías que nos intentan dividir: España ha vivido sus peores épocas hace décadas, incluso algún siglo, con los nacionalismos, con esa forma de reivindicarnos en las diferencias, con esa forma de excluir para mantenerse en el poder", ha subrayado llegado el ecuador de su alocución de 25 minutos. Casado ha arremetido de forma velada a los indultos de los presos del 'procés' en una larga reflexión con guiño a la fracasada moción de Murcia:

"Pedro Sánchez ya no cumple su palabra. Si Pedro Sánchez viese en lo que ha acabado tres años después, seguro que se hacía una moción de censura a sí mismo. Es una persona que ya no puede pisar la calle porque no sabe qué pasa en las casas, vende el triunfalismo económico cuando hay seis millones de españoles sin empleo; vende una agenda social cuando hay dos millones de españoles haciendo las colas del hambre, pero él prefiere ceder España a ceder el mando, prefiere vender una historia de éxito y concordia desde la Transición a ceder el poder que tan mal ejerce".

Casado ha recordado que en los últimos tres años el Partido Popular le ha propuesto al Partido Socialista de Sánchez "hasta diez pactos de estado que han ido rechazando" en materia de inmigración, presupuestos, educación, violencia de género, política exterior...

"No pueden hacernos responsables de que no apoyemos su agenda suicida a nivel territorial, internacional y económico, porque entonces seríamos desleales con España: la lealtad es hacer lo responsable, lo justo y lo positivo para los españoles, no es convertirnos en palmeros como está haciendo a todos los partidos del Congreso a los que ya no nos da la posibilidad de legislar, porque Sánchez está instalado en el ordeno y mando y en el Real Decreto", tal y como ha argumentado el líder popular.

Teodoro García Egea (c) durante la convención de alcaldes del PP. Badía

El presidente del PP ha atacado varias veces los lazos existentes entre la gestión del Gobierno que preside Pedro Sánchez y las formaciones con pretensiones separatistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco:

"Pedro Sánchez se ha entregado a los partidos independentistas, lo hizo desde el primer momento, sin ni siquiera haber llamado a los partidos moderados de centroderecha, para intentar algún acuerdo de gobernabilidad como trató el Partido Popular en las elecciones de 2015 y 2016: él se entregó directamente a Bildu a cambio de mancillar la memoria del terrorismo, que solo piden que no reivindiquen a los herederos de esa banda terrorista, si Pedro Sánchez gobierna en cuarenta instituciones de Cataluña, es porque no le apetece pactar con los que podemos dar soluciones a España, y por eso, ahora mismo, Pedro Sánchez ya no engaña a nadie, nos miente a todos, pero no engaña a nadie".

Casado ha advertido de que en su nuevo proyecto político, consistente en captar a los votantes que huyen del naufragio político de Ciudadanos y presentarse como una alternativa moderada a la extrema derecha de Vox, no habrá sitio para los pactos con las formaciones de corte nacionalista:

"Si Sánchez ha sido secuestrado por el independentismo y la radicalidad es porque él ha querido, y hay que recordarle que el pago que le piden es el de la Constitución y ese rescate no vamos a permitir que se pague. Si para seguir en el poder para seguir secuestrado por aquellos que quieren romper España, lo que a Sánchez le piden es entregar la Constitución, es entregar la concordia y la unidad nacional, os aseguro que el Partido Popular no lo va a permitir", ha arengado despertando los aplausos de los asistentes: alcaldes del PP de ciudades de más de 20.000 habitantes.

Promesa para Murcia

En la convención que se ha iniciado tras la toma de posesión de Noelia Arroyo como alcaldesa de Cartagena, como era de esperar, el presidente del PP no ha escatimado en palabras de agradecimiento a la regidora y guiños a la Región de Murcia. "Noelia ha demostrado una vocación política y de servicio público, primero como consejera y ahora como alcaldesa de una ciudad trimilenaria, sin la que no se puede entender la historia de España. Con Noelia, acompañada por un gran presidente de Murcia, Fernando López Miras, vamos a pedir grandes cosas para esta región".

Casado ha hecho cinco anuncios que también han despertado el aplauso de los asistentes: un plan de vertido cero para el Mar Menor, trabajo para Navantia, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, que el Corredor Mediterráneo pase por Cartagena y una solución para el conflicto institucional que hay entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma a cuenta del aeropuerto: "Yo me comprometo cuando sea presidente del Gobierno de España a que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia se llamará Juan de la Cierva. El Gobierno está diviendo a los españoles, rebuscando en el pasado porque no puede ofrecer nada para el futuro".