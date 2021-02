El Partido Popular de Murcia crea un registro de vacunación de sus altos cargos: "No hay listas VIP"

El PP ha contraatacado hoy a la denuncia que el PSOE presentó en la Fiscalía, con el objetivo de que el Ministerio Público investigue si hubo un supuesto delito de prevaricación o de malversación de caudales públicos por haber administrado la vacuna contra el coronavirus a altos cargos de la Consejería de Salud y personal de Habitamia: sede del Servicio Murciano de Salud. El portavoz parlamentario del Partido Popular, Joaquín Segado, ha anunciado este lunes la creación de un registro público de vacunaciones de sus cargos políticos en la Región de Murcia que abarca al Gobierno regional, a los diputados autonómicos y nacionales, senadores y alcaldes.

“Con estos datos demostramos que no hay ningún cargo del PP vacunado incumpliendo el protocolo de vacunación, este es un registro público que constata que los cargos políticos del PP no se han vacunado”, tal y como ha insistido hasta en dos ocasiones el portavoz popular en la Asamblea Regional. “No hay listas VIP de vacunación, eso es una invención y este registro lo demuestra”.

Durante su comparecencia, Segado ha detallado que todos los cargos del partido han realizado dos trámites para demostrar que no se han saltado la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, tal y como hizo el consejero de Salud, Manuel Villegas, lo que a la postre supuso su dimisión y provocó un terremoto político e institucional que afecta al Gobierno autonómico.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, durante su última comparecencia en la Asamblea Regional. Badía

El primero de esos trámites, según Segado, consiste en que los dirigentes populares han firmado una declaración responsable para dejar constancia de su situación sobre el proceso de vacunación contra la Covid. Y en segundo lugar, han solicitado un certificado de datos vacunales en el Registro Oficial de la Región de Murcia.

“Este registro estará disponible para que sea consultado por cualquier ciudadano a través de la página web del Partido Popular”. El anuncio del portavoz del PP de la creación de este enlace -para consultar los datos de vacunación de los cargos del partido- se produce para tratar de aplacar la crisis política que ha causado el ‘caso Villegas’ y que tiene en la diana al Ejecutivo autonómico después de que el PSOE presentase una denuncia ante el Ministerio Público.

Diligencias de la Fiscalía

El escrito de los servicios jurídicos del Partido Socialista ha motivado que el Ministerio Público haya abierto diligencias para investigar si se cometió algún supuesto ilícito en la vacunación de 618 profesionales del Servicio Murciano de Salud. Todo ello después de que UGT destapase que el consejero de Salud movilizó una ambulancia del 061 para que le fuese inoculada la primera dosis contra la Covid en su despacho.

El escrito de denuncia detalla que los grupos que debían vacunarse en esta primera fase eran usuarios y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores, así como empleados de primera línea en centros de salud y hospitales. Todo ello lleva al servicio del PSOE a concluir que “de esta forma, por parte de la Consejería de Salud se han saltado arbitrariamente, de una manera injusta y grosera lo establecido en el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad y por la propia Consejería de Salud del Gobierno regional”.

Cuando Villegas compareció el 20 de enero para anunciar su dimisión, junto al presidente murciano, Fernando López Miras, el titular de Salud justificó haberse vacunado contra el SARS-CoV-2, por su condición de médico, y que los altos cargos que se inocularon la primera dosis lo hicieron para evitar brotes en la Consejería y en el Servicio Murciano de Salud: “El equipo directivo forma una parte esencial dentro de la gestión de la pandemia".

Por ese motivo, el PSOE concluye su denuncia pidiendo a la Fiscalía que depure responsabilidades legales si las hubiese: “De de todo lo relatado se puede inferir la existencia clara de un trato de favor con el personal no asistencial de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud. Se crea una situación de privilegio con dichos trabajadores, altos cargos y el propio consejero que quizá no puede pasar desapercibido para la justicia”.

Plazo: 24 horas

Durante toda la semana pasada, varios dirigentes socialistas no han parado de exigir a través de comunicados, de sus redes sociales o de intervenciones en televisión, que el Ejecutivo autonómico haga pública la lista de altos cargos vacunados. “Es un escándalo absoluto el descontrol de la vacunación de la Región de Murcia”, según denunció el secretario general del PSRM, Diego Conesa, instando a revelar los nombres de los vacunados.

“Exigimos a López Miras que publique de manera inmediata la lista de todos los vacunados irregularmente en la Consejería de Salud, así como de todos los colectivos vacunados hasta ahora y su encaje en el protocolo de vacunación aprobado por el Ministerio”.

Este lunes, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha contestado a la campaña de desgaste iniciada por el PSOE. Primero ha mostrado su declaración responsable de vacunación, junto al secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, Miguel Ángel Miralles. Posteriormente, el dirigente popular ha instado a Diego Conesa a que haga públicos los nombres de los altos cargos vacunados del PP fuera del protocolo que viene denunciando.

“Desde aquí conminamos a Diego Conesa a que dé los nombres que dice tener de cargos vacunados: si en 24 horas no es capaz de dar los nombres de los cargos vacunados que dimita porque demostrará que es un político mentiroso”, ha zanjado Segado para acto seguido instar a todos los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Podemos) a hacer público un registro público de vacunaciones de sus cargos políticos.

“Exigimos que todos los partidos ofrezcan la información a los ciudadanos de sus cargos que se han vacunado. Basta ya de acusaciones falsas, basta ya de mentiras por parte de los partidos políticos de la oposición”.