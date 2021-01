Este es el mapa de Madrid de las 47 zonas básicas y 19 municipios confinados para frenar la Covid-19

La Comunidad de Madrid sigue con su estrategia de restringir la movilidad por zonas básicas de salud y desde el próximo lunes 18 de enero quedarán 'confinadas' 47 aéreas y 19 localidades, al sumar la Consejería de Sanidad seis nuevas áreas y cinco localidades.

Además, la Comunidad cerrará la hostelería a las 22:00 horas y adelantará el toque de queda a las 23:00 horas desde el próximo lunes 18 de enero. Recomienda -pero no obliga- a los ciudadanos no reunirse en los domicilios con personas no convivientes. Estas medidas estarán vigentes al menos durante 14 días.

Estas nuevas zonas que tendrán la movilidad restringida durante los próximos 14 días desde el lunes son: Las Matas (Las Rozas), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Parque Coimbra (Móstoles), y Alicante, El Naranjo, y Parque Loranca, en Fuenlabrada. También los municipios de Fuente El Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.

A estas seis áreas y cinco localidades hay que sumar las zonas que ya están confinadas. En la capital: Andrés Mellado (Chamberí), Sanchinarro (Hortaleza), Virgen del Cortijo (Hortaleza), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetuán), todo el distrito de Barajas -tanto la zona de salud de Barajas con la de Alameda de Osuna-, Benita de Ávila (Hortaleza), Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), Las Tablas (Fuencarral-El Pardo), Jazmín (Ciudad Lineal), Montesa (Salamanca), General Oraá (Salamanca), Baviera (Salamanca), Alpes (San Blas-Canillejas) y Rejas (San Blas-Canillejas).

Fuera de la capital

Fuera de la capital: Aranjuez (Las Olivas y Aranjuez), Fuenlabrada (Francia, Cuzco, Panaderas y Castilla la Nueva), Getafe (Getafe Norte), Móstoles (Felipe II, Presentación Sabio, El Soto, Dos de Mayo y Alcalde Bartolomé González), Rivas-Vaciamadrid (Rivas-La Paz), San Fernando de Henares (San Fernando, Los Alperchines).

Se prohíbe también la entrada y salida en estos municipios de la Comunidad de Madrid: Alcobendas, Algete, Arroyomolinos, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Ciempozuelos, Collado Mediano, Hoyo de Manzanares, Mejorada del Campo, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Talamanca del Jarama, Titulcia, Torrelodones, Valdeolmos-Alalpardo, Velilla de San Antonio y Villarejo de Salvanés.