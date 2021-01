Feijóo, sobre Illa: "Para este Gobierno lo primero es la política y lo de menos es la pandemia"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado este lunes contra la designación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, lo que confirmaría "de forma muy cruda" que para el Gobierno de coalición "lo primero es la política y lo de menos es la pandemia".

"Cambiar al ministro de Sanidad en plena pandemia es algo que normalmente en países democráticos no se hace, pero en fin, hemos visto que aquíse puede hacer cualquier cosa", ha apuntado Núñez Feijóo en una entrevista en la Cadena COPE.

Así, el presidente gallego a lamentado que "tanto el Gobierno de coalición como sus socios parlamentarios" tienen por costumbre "poner la política al servicio del partido en lugar de al servicio de los intereses generales".

"Illa no ha tenido mucha suerte con el virus de la pandemia y no sé yo si tendrá mucha suerte con el virus independentista, pero quizás se le elige porque el ministro no sólo lo entiende, sino que es capaz de convivir con él", ha añadido.

Con respecto a la gestión sanitaria del candidato socialista a la Generalitat de Cataluña, Núñez Feijóo ha denunciado que Galicia "ha recibido menos vacunas que el porcentaje de población global, no sólo de población mayor", un criterio que, a su juicio, debería ser tenido en cuenta a la hora de abordar este reparto.

"Necesitamos más vacunas y que otros laboratorios tengan capacidad de fabricación de vacuna", ha reclamado el presidente gallego, quien también ha expresado sus dudas sobre una posible ruptura de stock a la hora de proporcionar la segunda dosis de la vacuna para completar la inmunización.

Precisamente por ese temor a que no existan suficientes unidades para suministrar la segunda dosis el Gobierno gallego ha guardado un tercio de las 18.000 primeras recibidas, ya que "no tenemos la seguridad de que vayan a llegar en tres semanas las dosis necesarias".

Fondos europeos

Con respecto al reparto de fondos europeos entre las comunidades por parte del Gobierno central, Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "inventado unos criterios nuevos", rompiendo así "el sistema de financiación autonómica y los principios de la Unión Europea (UE)".

"A algunas comunidades autonómicas les ha tocado el 'Gordo' y a algunas nos ha tacado pagárselo", ha lamentado el presidente gallego, quien ha criticado que se haya efectuado un reparto "de 10.000 millones un lunes por la tarde, antes de Fin de Año".

Del mismo modo, también ha señalado que no tiene comunicación con el presidente del Gobierno y ha expresado sus dudas sobre que haya diálogo con sus homólogos. "No sé si hay algún presidente autonómico que tenga relación bilateral, con los que yo hablo no", ha aseverado.