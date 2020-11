Feijóo aprueba el "planteamiento ideológico correcto" de Casado y ve "irreconocible" a Cs

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su visto bueno este jueves a la postura del presidente del PP, Pablo Casado, en la moción de censura de Vox, en la que defendió "el planteamiento ideológico correcto", de tal modo que ahora se puede ver al PP como "el gran partido del centro democrático de España".

"Conozco a Casado y hablo mucho con él", ha asegurado durante una entrevista concedida a RNE, en la que ha celebrado que el líder popular se haya sumado a su postura de que "mientras exista Vox habrá un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos", toda vez que la formación liderada por Santiago Abascal es "un aliado indirecto" de los socialistas.

Así, y recordando que el PP pudo mantener el Gobierno gallego gracias en parte al mal resultado de Vox, Núñez Feijóo ha concluido que la formación verde presentó una moción de censura "contra Casado y el PP", del mismo modo que en la comunidad que preside se presentó contra el PPdeG.

Presupuestos

Cuestionado sobre si el PP tendría que haber prestado su apoyo para evitar que el Ejecutivo central alcanzase acuerdos con EH Bildu o con los independentistas catalanes, el presidente gallego se ha retrotraído a la creación del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"Si hace hemeroteca, algunos representantes del PP que tuvimos la oportunidad de hacer un comentario dijimos que había que parar la coalición; lamentablemente no lo conseguimos, y así estamos", ha dejado caer Núñez Feijóo.

Más allá de este apunte sobre su propio partido, el barón gallego ha asegurado que ha sentido "un escalofrío democrático" al ver que EH Bildu "está en la política de Estado" al apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"No podemos entender ese planteamiento de que Bildu venga a salvar los PGE, porque ni creen en la democracia, ni en el Estado, ni en la vida ni en España; para los que nos importa España, no es sólo un sarcasmo, sino una burla, que un partido al que no le importa el país esté gobernando España", ha proseguido.

El presidente del PPdeG ha insistido en que es "un shock" para "cualquier demócrata español" ver a EH Bildu formando parte de estas negociaciones, a la vez que ha incidido en su "sensación de impotencia", que "debe de ser similar a la del colega Vara y a la de otros presidentes del PSOE o del PP"

En materia presupuestaria, Núñez Feijóo también se ha referido a Ciudadanos, señalando que se alegró cuando la líder del partido, Inés Arrimadas, ganó las elecciones catalanas de 2017, pero que, "de aquella noche hasta ahora", el proyecto de la formación naranja es "irreconocible".

"Yo hace tiempo que no entiendo a Ciudadanos y lo lamento profundamente, porque había una gran expectativa; hay líderes que siguen manteniendo una coherencia y otros líderes irreconocibles, no sé lo que buscan y qué pretenden", ha proseguido.

En este sentido, ve "sorprendente" que la formación naranja "esté cuestionando si va a aprobar los PGE cuando EH Bildu acaba de dar su visto bueno rechazando claramente a Ciudadanos".